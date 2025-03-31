聽新聞
0:00 / 0:00
關稅戰 歐股風險最高
彭博資訊分析師指出，美國本周料將公布對等關稅，不計英國的歐洲股市可能風險最高，日本亦然，南韓、台灣及東南亞股市風險亦高，中國大陸及拉美股市則有望大致躲過美國關稅衝擊。
彭博分析師認為，歐洲醫療、非消費必需品與工業類股的風險最高，中國大陸已將出口轉移到其他新興市場，且陸股「科技八強」幾乎不依賴美國，拉美股市則因出口依賴中國大陸市場，而使風險下降。
日本科技、醫療、原料、工業及非必需品類股高度依賴出口，因此今年來這些類股表現墊底。日本科技股中，內需為主的軟體及資訊科技服務類今年來上漲8%，但依賴美國及中國市場的半導體及硬體設備股則分別下跌10%及6%；另外投資人擔心人工智慧（AI）應用前景及資料中心可能供給過剩，也拖累科技股下跌。
南韓、台灣及東南亞地區可能因半導體、汽車及消費電子產品對美出口龐大提高了風險，尤其是越南。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言