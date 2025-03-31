關稅戰 歐股風險最高

彭博資訊分析師指出，美國本周料將公布對等關稅，不計英國的歐洲股市可能風險最高，日本亦然，南韓、台灣及東南亞股市風險亦高，中國大陸及拉美股市則有望大致躲過美國關稅衝擊。

彭博分析師認為，歐洲醫療、非消費必需品與工業類股的風險最高，中國大陸已將出口轉移到其他新興市場，且陸股「科技八強」幾乎不依賴美國，拉美股市則因出口依賴中國大陸市場，而使風險下降。

日本科技、醫療、原料、工業及非必需品類股高度依賴出口，因此今年來這些類股表現墊底。日本科技股中，內需為主的軟體及資訊科技服務類今年來上漲8%，但依賴美國及中國市場的半導體及硬體設備股則分別下跌10%及6%；另外投資人擔心人工智慧（AI）應用前景及資料中心可能供給過剩，也拖累科技股下跌。

南韓、台灣及東南亞地區可能因半導體、汽車及消費電子產品對美出口龐大提高了風險，尤其是越南。