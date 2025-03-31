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印度股挫 投資人轉抱黃金ETF

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

由於印度股市近來表現低迷，加上國際金價迭創歷史新高，印度投資人轉而投資黃金，並且帶動一波黃金指數股票型基金（ETF）榮景。

英國金融時報（FT）報導，根據印度共同基金協會（AMFI），1月印度黃金ETF淨流入資金達到創紀錄的375億盧比（4.37億美元），2月也有198億盧比。

分析師指出，股市下跌促使印度投資轉向已長期熱中的黃金，而ETF使散戶更容易投資。Zerodha資產管理公司執行長簡恩說，現在很多人都開始投資黃金ETF。

印股Nifty 50指數今年來下跌0.5%，而黃金漲了16%。孟買Metals Focus高級研究顧問巴洛特說，印度股市疲軟是「投資人轉進黃金ETF的一大原因」。

世界黃金協會（WGC）也說，在全球和國內經濟和政策持續不確定之際，印度投資人一直將「自由現金流轉向黃金ETF」，雖然印度黃金ETF持有的黃金數量僅占全球總量2%，但該國是全球第二大黃金投資人，僅次於中國大陸。WGC的印度研究主管查科說，現在已從持有黃金珠寶轉向純投資。

貿易與地緣政治不確定性促使全球投資人增持黃金，推動金價本月飆升至歷史新高。印度人現在擁有約25,000公噸黃金，並且利用持有的黃金為抵押，從銀行貸款加碼投資黃金。

ETF 印度 黃金

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