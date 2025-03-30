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貝萊德：美股回檔 全球股市都有投資亮點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
全球最大資產管理公司貝萊德指出，美股最近回檔，與全球其他股市的表現差距逐漸縮小。 歐新社
全球最大資產管理公司貝萊德指出，美股最近回檔，與全球其他股市的表現差距逐漸縮小。 歐新社

全球最大資產管理公司貝萊德指出，美股最近回檔，與全球其他股市的表現差距逐漸縮小。受惠於結構性的轉變，全球主要股市各有投資亮點。隨著人工智慧（AI）題材擴散，美股仍有機會重拾領先地位。但若政策不確定性持續升高，將對美股與整體風險資產帶來更大壓力。

貝萊德分析，今年1月底以來，非美股在全球股市指數中的權重持續攀升，主要是因為美國政策走向不明，動搖投資人對美國經濟與股市的信心。最近美股拋售潮加劇，部分原因在於投資人快速撤出市場上的熱門交易，例如高度集中於科技股動能的策略，以及原本押注於受惠美國放寬監管與減稅政策的循環類股。

與此同時，多個國家的政策進展，也正在提升非美股的吸引力。貝萊德舉例說，德國推出大規模財政支出、日本企業改革逐步落實、墨西哥則因供應鏈重組受惠而受矚目。

貝萊德指出，德國的國防與基礎建設支出計畫迅速獲得批准，進度與規模都超出市場預期。整體來看，歐股的整體評價水準依然具備吸引力。不過，多數歐洲國家的財政空間有限，加上國防與基建投資推動速度受到結構性限制，政策紅利滲透至實體經濟仍需時間。

在亞洲，結構性轉變使市場內部出現分化，選股策略更加重要。貝萊德指出，以中國大陸股市為例，新一波高效AI模型推出，帶動大型科技股為主的港股恒生中國企業指數今年以來上漲20%；相較之下，境內的滬深300指數則幾乎持平，突顯中國AI熱潮與美國初期情況相似，仍集中在科技產業。

至於日本，日本企業在推動治理改革與適度通貨膨脹的助攻下，長年低迷的股東權益報酬率攀升至40年來新高，進一步強化貝萊德對日股的加碼立場。

美國經濟 美股

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