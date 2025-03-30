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「應停止吉卜力風AI創作」為ChatGPT生成圖發警告信？吉卜力：並非事實

中央社／ 東京30日專電
OpenAI日前公布最新圖像生成版本，可以模仿吉卜力工作室風格，引起跟風，奧特曼自己的X頭像也改成吉卜力化風格。(取自X平台)
OpenAI日前公布最新圖像生成版本，可以模仿吉卜力工作室風格，引起跟風，奧特曼自己的X頭像也改成吉卜力化風格。(取自X平台)

OpenAI新推出的ChatGPT圖像生成器，因能生成具日本動畫工作室吉卜力風格的迷因圖，在網路上爆紅，但引發侵權疑慮。網路上流傳吉卜力工作室發布警告信，稱這些應用程式侵害著作權，但吉卜力接受日本放送協會（NHK）採訪表示，「發布警告信並非事實」。

自這個圖像生成器上線以來，網友已利用該工具生成包含馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普（Donald Trump）、「魔戒」（The Lord of the Rings），以及重現911事件場景的吉卜力風格圖片。

甚至白宮也在X發布一張吉卜力風格圖片，內容敘述一名流著淚的嫌疑犯遭美國移民官員戴上手銬，準備驅逐出境，連OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）都將X的個人頭像換成吉卜力風格。

在此背景下，有一名網友26日在X發文，稱要推出一款「可以將任何圖片轉換為吉卜力風格的共有應用程式」。該名網友27日又發布了一封自稱來自吉卜力工作室的警告信圖片，表示「吉卜力工作室要求停止該項目」。

所謂的「警告信」以英文寫成，上頭還有正版吉卜力工作室的龍貓側臉大LOGO，內容大致說，這類應用程式涉嫌侵害著作權，威脅說如果不停止，將採取法律手段。

然而，吉卜力工作室接受NHK採訪時明確表示，「本公司發布警告信一事並非事實」，顯示該名網友上傳的是假的警告信，整起事件是虛假訊息。

不過，這封假警告信已經透過許多社群媒體名人轉發傳播，甚至也出現了網路媒體報導「吉卜力工作室透過正式文件，要求停止相關應用程式」的錯誤報導。

ChatGPT OpenAI X 吉卜力 馬斯克

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