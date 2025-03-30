研究：法國2024年溫室氣體排放下降 但減幅放緩

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導
為法國政府提供監測資料的「空氣汙染跨行業研究中心」（Citepa）表示，法國的溫室氣體排放在2024年下降1.8%，但這一減幅低於前一年。美聯社資料照
為法國政府提供監測資料的「空氣汙染跨行業研究中心」（Citepa）表示，法國的溫室氣體排放在2024年下降1.8%，但這一減幅低於前一年。美聯社資料照

法國政府提供監測資料的「空氣汙染跨行業研究中心」（Citepa）表示，法國的溫室氣體排放在2024年下降1.8%，但這一減幅低於前一年。

法新社報導，Citepa指出，去年的減排量相較前一年的5.8%減幅還要小。

數據顯示，法國正逐漸偏離在2030年底前將溫室氣體排放總量較1990年水準減半的目標。

要達成這項目標，法國必須在2024年至2030年間，每年減少1500萬公噸二氧化碳當量。然而，Citepa的數據顯示，法國2024年的減排量僅為670萬公噸二氧化碳當量。

法國不是唯一一個減排進度放緩的國家。德國、英國和美國減排量預計皆不達預期，中國的碳排量則持續增加。

法國政府用於評估碳排狀況的Citepa指出，法國去年碳排減少的主要原因是高度依賴核能和再生能源。能源業的碳排量下降了11.6%，但運輸與住宅領域的減排進展有限。

Citepa估計，法國2024年的溫室氣體排放總量為3億6600萬公噸二氧化碳當量，是1990年以來最低。

目前，法國正在修訂國家低碳策略，暫定目標是在2030年將總排放量降至2億7000萬公噸二氧化碳當量。

聯合國（UN）表示，人類並未走在充分減少碳污染的正確軌道上，難以避免全球暖化導致全球平均氣溫相較工業化前水準上升攝氏1.5度。

再生能源 暖化 氣溫 法國 減排 碳排量 空氣汙染

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