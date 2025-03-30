巴菲特明明在拋售股票 卻對蘋果死心塌地！理由超乎想像

摘要 巴菲特去年大賣股票，並囤積高達3342億美元的現金。攤開波克夏持股，蘋果佔比高達28%，榮登最大持股。主因是巴菲特視蘋果為具強大品牌忠誠度的消費品公司，而非科技股。

在全球股市近期波動之際，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）持有高達3,342億美元的創紀錄現金儲備，去年總共售出價值1,340億美元的股票。

但值得注意的是，儘管股神去年大賣股票，蘋果仍是其最大單一持股，約佔波克夏投資組合的28%。這看似矛盾的做法背後，隱藏著擁有「奧馬哈先知」之稱的巴菲特深思熟慮的投資哲學。

巴菲特對蘋果不尋常的愛

巴菲特於2016年首次買入蘋果股票，此舉曾讓許多長期關注他的投資者感到意外。自那時起，波克夏不斷在不同時間點增持蘋果股份，在向美國證交所提交的最新申報文件中，蘋果佔波克夏股權投資的28%以上。

對巴菲特來說，蘋果的吸引力源於三個關鍵因素：

首先，他視蘋果為消費品公司而非科技公司，認為其擁有強大的品牌忠誠度，降低了持有風險。

其次，蘋果擁有強勁的現金流和對股東友好的政策，持續回購股份並派發股息。

最後，是蘋果的「經濟護城河」——消費者一旦進入其生態系統就難以轉換，這替此間公司創造了穩定的收入來源。

「蘋果不僅僅是一家科技公司。它提供具有強大品牌忠誠度的有價值消費產品，」巴菲特在接受CNBC採訪時曾這樣評價。這種獨特視角解釋了為何一位長期避開科技股的投資大師會對蘋果如此青睞。蘋果穩定的盈利、巨額現金儲備和核心產品線，完美契合巴菲特對成熟公司的投資偏好。

耐心不僅是美德，更是武器

隨著納斯達克和S&P 500指數近期進入調整區間，跌幅一度超過10%，市場猜測巴菲特是否會在股市低迷時增持蘋果或其他股票。波克夏確實進行了一些適度的股票買入，但並未有大規模動作。

在2月份最新給波克夏股東的信中，巴菲特重申了他多年來的觀點：市場估值仍然偏高。「他對於把握市場底部時機不感興趣，也不追逐短期反彈，」研究機構Bigdata.com創辦人岡薩雷斯（Armando Gonzalez）說，「相反，他等待恐懼將價格推至風險回報方程式明顯傾向於他的時刻。」

岡薩雷斯補充道：「在巴菲特的世界裡，耐心不僅是一種美德，更是一種武器。」

不論市場如何變化，巴菲特對蘋果的堅持反映了他選擇長期看好的公司後，願意在市場波動中保持信心的投資風格。正如一位資深分析師所言：「即使市場混亂，真正優質的企業仍然值得持有。這正是巴菲特幾十年來不斷強調的投資邏輯。」

在不確定性加劇的時代，巴菲特那種「耐心不僅是美德，更是武器」的習慣，或許比以往任何時候都更值得投資者深思。

資料來源：Yahoo Finance、Fortune

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文巴菲特明明在拋售股票，卻對蘋果死心塌地！理由超乎想像》