快訊

趙少康嘆柯文哲「若當副手就沒事」 黃國昌：歷史已翻頁

鴻海輪值CEO完成交接…楊秋瑾接任 集團重點培訓女主管之一

緬甸地震死亡人數增加！30日午間已達1700人 3400人受傷、300人失蹤

美國禽流感釀蛋荒…印尼雞蛋產能過剩 盼出口助美緩解

中央社／ 雅加達30日專電
美國禽流感疫情導致雞蛋供應緊縮，蛋價飆漲。對此，印尼官員表示，印尼雞蛋產能過剩，可向美國出口雞蛋，目前正努力完成出口協議，並確保雞蛋達到美國的食品安全標準。示意圖／聯合報資料照片
美國禽流感疫情導致雞蛋供應緊縮，蛋價飆漲。對此，印尼官員表示，印尼雞蛋產能過剩，可向美國出口雞蛋，目前正努力完成出口協議，並確保雞蛋達到美國的食品安全標準。示意圖／聯合報資料照片

美國禽流感疫情導致雞蛋供應緊縮，蛋價飆漲。對此，印尼官員表示，印尼雞蛋產能過剩，可向美國出口雞蛋，目前正努力完成出口協議，並確保雞蛋達到美國的食品安全標準。

印尼農業部畜牧業和動物健康局局長阿貢（Agung Suganda）表示，印尼已訂定每月向美國出口160萬顆雞蛋的目標，目前正試圖說服美國，印尼的雞蛋符合美方標準，並指出，現仍努力完成出口協議。

阿貢29日表示，「我們出口的雞蛋必須是高品質且不含沙門氏菌（Salmonella）」，他補充說，「須確保雞蛋中不殘留抗生素，才能符合美國食品藥物管理局（FDA）的食品安全標準」。

羅盤報（Kompas）今天報導，當局估計，今年全國農場的雞蛋產量能達到650萬噸，而國內雞蛋消費約為620萬噸，因此將剩餘約近30萬噸，相當於50億顆雞蛋。

阿貢承諾，若出口協議能夠完成，政府仍會優先考慮國內雞蛋需求，「我們將在不影響國內供應和價格穩定的情況下出口（雞蛋）」。

不過，有業者指出，要出口雞蛋至美國並不容易，因為要達到美方食品安全標準有一定難度。

印尼家禽養殖者協會（GPPU）主席達瓦米（Achmad Dawami）相當期待能出口雞蛋至美國，但他坦承，向美國出口雞蛋並不容易，原因是美方對食品安全要求嚴苛。

他說：「（出口雞蛋至美國）當然有機會，但說的比做的容易，因我們必須先滿足各種條件。」

目前印尼已向新加坡和阿拉伯聯合大公國出口雞蛋。

印尼 禽流感 美國 雞蛋 食品安全

延伸閱讀

連外國也要管 白宮：歐企需遵守川普反DEI規定

美對等關稅倒數計時 中官媒放話「必堅決反制」

川普的金卡計畫 點出綠卡的問題

川普將徵汽車關稅 業者、民眾都叫苦

相關新聞

研究：法國2024年溫室氣體排放下降 但減幅放緩

為法國政府提供監測資料的「空氣汙染跨行業研究中心」（Citepa）表示，法國的溫室氣體排放在2024年下降1.8%，但這...

巴菲特明明在拋售股票 卻對蘋果死心塌地！理由超乎想像

在全球股市近期波動之際，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）持有高達3,342億美元的創紀錄現金儲備，去年總共售出價值1,340億美元的股票。

美國禽流感釀蛋荒…印尼雞蛋產能過剩 盼出口助美緩解

美國禽流感疫情導致雞蛋供應緊縮，蛋價飆漲。對此，印尼官員表示，印尼雞蛋產能過剩，可向美國出口雞蛋，目前正努力完成出口協議...

通膨升溫為何美債殖利率陡降？ 3利空來襲可能為Fed降息鋪路

聯準會（Fed）偏好的通膨指標比預期熱，但美國公債殖利率28日卻全面陡降，降到至少一周低點，凸顯經濟停滯或急轉直下的恐懼...

前執行長基辛格「被閃電退休」 英特爾發2.6億離職金

根據英特爾（Intel）最近向美國證管會申報的文件，英特爾將支付去年12月卸任的前執行長基辛格（Pat Gelsinge...

美股重挫 專家：關稅情勢明朗或轉折

美國股市廿八日大跌，因通膨回升，消費者信心惡化，再加上美國總統川普關稅動作頻頻，投資人憂心美國恐正步入停滯性通膨。投資人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。