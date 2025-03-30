未來一周美股三大觀察變數 ISM、非農就業報告

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是留意美國聯準會（Fed）各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國3月ISM製造業與非製造業指數、非農就業報告、Challenger, Gray & Christmas裁員人數、2月JOLTs職位空缺、工廠訂單等。

第三是企業財報。未來一周公布財報的美國企業包含PVH公司、藍威斯頓、Conagra Brands、Applied Therapeutics等。

川普關稅可能比預期更謹慎，但汽車關稅仍打擊市場，預估美股仍將持續震盪。不過，富蘭克林投顧指出，根據Factset到3月21日的數據，2025年S&P 500指數企業獲利預計將成長11.4%。其中，科技股將成長19.6%。雖然Fed將放慢降息腳步，但美國經濟仍穩健，企業獲利強勁也將支撐美股，建議投資人定期定額長期布局美股。