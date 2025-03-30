美日防長會談關注台海 嚇阻中共動武
日本防衛大臣中谷元與美國國防部長赫格塞斯今天在防衛省舉行會談。這是赫格塞斯今年1月就任後，首度與日本防衛大臣舉行面對面會談，他在會談一開始就表達對台灣海峽議題的關注。
赫格塞斯（Pete Hegseth）與中谷元今天上午在日本防衛省舉行會談。會談一開始，赫格塞斯表示，「想知道日本是否與美國同調」、「為了嚇阻戰爭，日本將如何強化能力、是否對國防做投資」。言下之意，美國期盼日本能為強化防衛力有所作為。
赫格塞斯強調說：「包括台灣海峽在內，為了嚇阻中共動武，日本是不可或缺的夥伴。」
中谷表示，「駐日美軍是美日共同的財產」、「為了實現自由開放的印度太平洋，（日本）身為最信賴的夥伴，今後也會密切合作。」
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