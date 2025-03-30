美股重挫 專家：關稅情勢明朗或轉折

美國股市廿八日大跌，因通膨回升，消費者信心惡化，再加上美國總統川普關稅動作頻頻，投資人憂心美國恐正步入停滯性通膨。投資人如今寄望四月二日釐清最新關稅情勢之後，或許會出現轉機。

美股已連續三日下跌，道瓊工業指數周五大跌逾七百點，創下三月十日來最大單日跌幅。標普五百指數和那斯達克綜合指數跌幅更深達百分之二和百分之二點七。美國十年期公債殖利率跌了十個基點，收在百分之四點二六，金價再創新高，反映投資人避往較安全資產。

令人憂心的跡象，包括聯準會（Ｆｅｄ）偏好的通膨指標升溫，二月不計食品和能源價格的核心個人消費支出（ＰＣＥ）物價年增百分之二點八；消費者信心也進一步惡化，密西根大學調查顯示，整體指數降至五十七，寫二○二二年以來最低。

ＩＮＧ經濟學家奈特利說：「美國經濟數據只會加劇市場對停滯性通膨的疑慮。通膨升溫、消費支出降溫，恐怕會因為川普總統強硬關稅措施和政府削減支出，而更加惡化。」

不過，不乏投資人認為，川普二日將公布對等關稅細節，本周也將實施汽車關稅，不無可能是市場的轉折點。

Navellier&Associates創辦人納維利耶發布報告說，「如果關稅最終只為換來貿易夥伴讓步，而ＡＩ（人工智慧）題材又為大型科技股帶來新一波動能，或許回頭來看，現今正是絕佳的買進時機」。

德銀證券美國資深經濟研究員萊恩（Brett Ryan）說：「如果關稅措施不再有進一步舉動，也消除不確定性，市場可能會出現短暫反彈，但我認為反彈後仍有賣壓，因為只要不撤回關稅，對市場來說都是利空。」

美銀首席投資策略師哈奈特則認為，比起二日將宣布的關稅，四月四日公布的非農就業報告可能更關鍵。據道瓊社調查，分析師預料美國三月僅增十四萬個職位。哈奈特警告，若數據低於十萬，則代表經濟「硬著陸」，美股恐繼續探底。