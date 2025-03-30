隨著美國民眾對關稅的焦慮 3月消費信心探兩年低點

隨著美國民眾對關稅的焦慮持續累積，美國3月消費者信心降至兩年多來最低，長期通膨預期更是上升至32年高點。

美國總統川普的關稅大刀一次接著一次揮出，消費者愈來愈擔心關稅增加後，物價將因而提高。生活成本長期上漲，令美國家庭縮減非必需開支，進而對經濟產生衝擊。

密西根大學最新公布的美國3月消費者信心指數終值，由2月的64.7降低至57，不如初估的57.9，亦低於彭博資訊訪調經濟學家所預測的中位數。

密大的調查數據也顯示，消費者預期未來五至十年物價將以每年4.1%的速度上漲，大於初估的3.9%，寫1993年2月以來最高的長期通膨率預期。

對於未來12個月的短期通膨率預期為5%，則是2022年以來最高。

負責密大消費者信心調查的主管喬安‧徐（音譯）說：「消費者持續擔心經濟政策推展下去，可能帶來的痛苦。特別要注意的是，三分之二的消費者預期未來一年失業率會上升，這是2009年來最高的比率。」

被問到未來五年的就業情況預期，有23%受訪者認為自己或配偶將會沒了工作，比率是2020年以來最高。

消費者對就業前景悲觀，回答明年收入只預期能成長0.4%，增幅是2013年以來最低（不計新冠疫情期間），反映到未來幾個月他們準備節制開銷。

喬安‧徐強調，「這樣的趨勢呈現出消費者容易受到傷害的關鍵，因為近年的消費支出主要力道，一直是靠強勁的就業市場與收入來支撐」。