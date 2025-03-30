快訊

日本團客衰退、兩岸觀光停擺 50年老牌旅行社不玩了

美專家：川普視台為對中籌碼 台灣軍費要占GDP10%難做到

關稅戰效應、美停滯性通膨疑慮加深 道瓊一天狂跌逾700點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國股市28日大跌，因通膨回升，消費者信心惡化，加上美國總統川普關稅動作頻頻，投資人憂心美國恐步入停滯性通膨。路透
美國股市28日大跌，因通膨回升，消費者信心惡化，加上美國總統川普關稅動作頻頻，投資人憂心美國恐步入停滯性通膨。路透

美國股市上周五（28日）大跌，因通膨回升，消費者信心惡化，加上美國總統川普關稅動作頻頻，投資人憂心美國恐步入停滯性通膨。投資人寄望4月2日（本周三）釐清最新關稅情勢之後，或許會出現轉機。

美股已連三日下跌，道瓊工業指數上周五大跌715點，為3月10日來最大單日跌幅。標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅更深，分別達2%和2.7%。美國10年期公債殖利率跌10個基點，收在4.26%，金價再創新高，反映投資人避往安全資產。

科技七雄一日內市值蒸發約5,050億美元，Meta、亞馬遜、Netflix和Alphabet跌幅都在4%以上。費城半導體指數大跌近3%，台積電ADR則下跌1.8%。一周來標普500指數和那指各跌約1.5%和2.6%，道瓊工業指數跌約1%；台積電ADR周線跌6.5%。

令人憂心的跡象包括Fed偏好的通膨指標升溫，2月不計食品和能源價格的核心個人消費支出（PCE）物價年增2.8%；消費者信心也進一步惡化。

ING經濟學家奈特利說：「美國經濟數據只會加劇市場對停滯性通膨的疑慮。通膨升溫、消費支出降溫，恐因川普總統強硬關稅措施和政府削減支出而更加惡化。」

不過，也有投資人認為，川普4月2日將公布對等關稅細節，本周也將實施汽車關稅，不無可能是市場的轉折點。

美銀首席投資策略師哈奈特認為，比起2日將宣布的關稅，4月4日公布的非農就業報告可能更關鍵。哈奈特警告，若數據低於10萬，則代表經濟「硬著陸」，美股恐繼續探底。

美國經濟 關稅

延伸閱讀

不放過其他國家！川普反DEI大棒指向歐洲 要求歐企遵守規定

「新聞自由的勝利」川普揮刀砍美國之音 聯邦法官出手阻止

積極伸援手？緬甸強震川普喊「願意幫忙」 美國務卿發文疑洩態度

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

相關新聞

關稅戰效應、美停滯性通膨疑慮加深 道瓊一天狂跌逾700點

美國股市上周五（28日）大跌，因通膨回升，消費者信心惡化，加上美國總統川普關稅動作頻頻，投資人憂心美國恐步入停滯性通膨。...

美股重挫 專家：關稅情勢明朗或轉折

美國股市廿八日大跌，因通膨回升，消費者信心惡化，再加上美國總統川普關稅動作頻頻，投資人憂心美國恐正步入停滯性通膨。投資人...

避險情緒與DeepSeek浪潮帶旺 貴金屬、陸港ETF Q1夠利

今年來在川普2.0影響下，關稅陰霾揮之不去，避險情緒升溫，此外，DeepSeek的橫空出世，讓低基期的中國科技股重新成為...

隨著美國民眾對關稅的焦慮 3月消費信心探兩年低點

隨著美國民眾對關稅的焦慮持續累積，美國3月消費者信心降至兩年多來最低，長期通膨預期更是上升至32年高點。

美晶片法生變 碳化矽龍頭慘…Wolfspeed股價跌至27年來低點

美國碳化矽（SiC）晶圓龍頭大廠Wolfspeed股價29日腰斬，跌到1998年來最低價位，因為拜登政府時代援引「晶片法...

軟銀投資美國 上看1兆美元…計劃廣建AI工業園區與基礎建設

向來與美國總統川普友好的日本企業家、軟銀集團執行長孫正義，傳出打算加碼投資美國，而且金額可能達到1兆美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。