關稅戰效應、美停滯性通膨疑慮加深 道瓊一天狂跌逾700點

美國股市上周五（28日）大跌，因通膨回升，消費者信心惡化，加上美國總統川普關稅動作頻頻，投資人憂心美國恐步入停滯性通膨。投資人寄望4月2日（本周三）釐清最新關稅情勢之後，或許會出現轉機。

美股已連三日下跌，道瓊工業指數上周五大跌715點，為3月10日來最大單日跌幅。標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅更深，分別達2%和2.7%。美國10年期公債殖利率跌10個基點，收在4.26%，金價再創新高，反映投資人避往安全資產。

科技七雄一日內市值蒸發約5,050億美元，Meta、亞馬遜、Netflix和Alphabet跌幅都在4%以上。費城半導體指數大跌近3%，台積電ADR則下跌1.8%。一周來標普500指數和那指各跌約1.5%和2.6%，道瓊工業指數跌約1%；台積電ADR周線跌6.5%。

令人憂心的跡象包括Fed偏好的通膨指標升溫，2月不計食品和能源價格的核心個人消費支出（PCE）物價年增2.8%；消費者信心也進一步惡化。

ING經濟學家奈特利說：「美國經濟數據只會加劇市場對停滯性通膨的疑慮。通膨升溫、消費支出降溫，恐因川普總統強硬關稅措施和政府削減支出而更加惡化。」

不過，也有投資人認為，川普4月2日將公布對等關稅細節，本周也將實施汽車關稅，不無可能是市場的轉折點。

美銀首席投資策略師哈奈特認為，比起2日將宣布的關稅，4月4日公布的非農就業報告可能更關鍵。哈奈特警告，若數據低於10萬，則代表經濟「硬著陸」，美股恐繼續探底。