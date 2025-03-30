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避險情緒與DeepSeek浪潮帶旺 貴金屬、陸港ETF Q1夠利

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
今年來在川普2.0影響下，關稅陰霾揮之不去，避險情緒升溫。聯合報系資料照
今年來在川普2.0影響下，關稅陰霾揮之不去，避險情緒升溫。聯合報系資料照

今年來在川普2.0影響下，關稅陰霾揮之不去，避險情緒升溫，此外，DeepSeek的橫空出世，讓低基期的中國科技股重新成為關注的焦點，推升陸港股、貴金屬等相關商品績效一飛沖天，相關ETF稱霸第1季ETF績效前十強。

根據CMoney統計，今年首季來盤面上ETF平均漲幅為0.2%，約63.1%的ETF呈現上漲，漲幅前十強介於16.8%~35.4%間，其中有三檔漲逾三成，分別為：期元大S&P黃金正2（00708L）的35.4%、富邦恒生國企正2的33.8%、復華香港正2的32.4%。

漲幅第四至十依序為：中信中國50正2的29.5%、期街口道瓊銅23.4%、中信中國50的21.4%、富邦恒生國企20.3%、期元大道瓊白銀19.09%、台新MSCI中國17.6%、期元大S&P黃金16.8%。

Q1來績效前十強ETF
Q1來績效前十強ETF

在不確定性的外在環境下，避險需求推高黃金價格不斷上漲。展望後市，期元大S&P黃金研究團隊指出，川普政策對金價的影響主要體現在貿易關稅策略和降低長債殖利率上，根據川普言論以及上個任期的施政，大致可以看出包括減稅、調高關稅以及地緣衝突升溫等幾個脈絡，對黃金行情有利。

展望陸港股後市，群益投信指出，市場仍可能受川普貿易保護主義言論干擾，不過在AI科技題材助攻、以及中國政府自去年下半年來，推出多項財政與產業政策，有助修復中國經濟與股市漸回正向軌道，建議投資人不妨透過中國相關ETF分批布局。

展望第2季，綜合元大、國泰、群益、富邦、中國信託等五大投信的後市看法，建議布局台股高息、海外科技股、投資等級債ETF等來迎戰第2季所面對的變數。

ETF 中國信託 元大

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