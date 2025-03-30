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馬斯克整併自家AI、社群公司
全球首富馬斯克宣布，已將旗下社群平台X，以450億美元出售給旗下人工智慧（AI）公司xAI。兩間公司合併後，估值合計高達1,130億美元。
馬斯克28日在X上發文表示，xAI已透過全股票交易完成對X的收購，合併後，xAI的估值為800億美元，X的估值為330億美元（450億美元扣除120億美元的債務）。所有X和xAI投資人的股票，將以新成立的xAI控股公司（xAI Holdings Corp）股票取代。
知情人士透露，新估值是由這兩間公司協商後的決議。D.A. Davidson分析師路里亞說，「（X扣除債前的）450億美元價值並非巧合，正好比馬斯克2022年買下推特時的金額多10億美元，如此一來，他便能讓當時購買推特時的共同投資人，分享到xAI的價值」。
據報導，xAI在近期一輪籌資中募得100億美元，使估值站上750億美元；X也在本月稍早募得10億美元，推升估值至約450億美元。
兩間公司原本就有一些共同的投資人，包含創投公司Andreessen Horowitz、紅杉資本、富達管理公司、Vy Capital，以及沙烏地阿拉伯的王國控股公司。雙方高層認為，以xAI為名合併後，將更易於募款。
兩間公司合併後，X將成為xAI產品強大的通路，同時為其提供來自用戶的即時數據。馬斯克號稱X目前擁有6億活躍用戶，其數據已經被用來訓練Grok，而X的付費用戶也能使用較高階的Grok功能。
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