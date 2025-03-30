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Fed 官員：抗通膨進度停滯

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

聯準會（Fed）官員、舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）28日表示，當天稍早公布的數據顯示對抗通膨的進展停滯，印證了她的想法，對今年降息兩次是「合理」預測的信心有所減弱。

美國政府28日公布的數據顯示，2月核心PCE通膨指數月比上升0.4％，是逾一年來最多；密西根大學的調查也顯示消費者通膨預期上升。

今年沒有決策投票權的戴利說：「我百分之百的注意力都集中在通膨的進展。通膨（降溫）的進展尚未明確到讓我能夠放心地展開任何形式的降息路徑。」

戴利表示，由於當前的貨幣政策具限制性，對美國經濟來說，最有可能的發展是成長趨緩，勞動市場降溫、對抗通膨因而取得進一步的成果，最終Fed再降息，但如今對抗通膨進展陷入停滯，也說明了經濟偏離此一良性路徑的風險正在上升。

她表示，儘管真正的停滯性通膨（經濟增長停滯和高通膨並存）仍是一個不太可能發生的尾部風險。她聯繫到的商界人士並不認為這種情況會出現，但她確實認為如今情況生變的可能性提高。

美國經濟 通膨 降息

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