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美晶片法生變 碳化矽龍頭慘…Wolfspeed股價跌至27年來低點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國碳化矽（SiC）晶圓龍頭大廠Wolfspeed股價崩跌至27年低點。 （路透）
美國碳化矽（SiC）晶圓龍頭大廠Wolfspeed股價崩跌至27年低點。 （路透）

美國碳化矽（SiC）晶圓龍頭大廠Wolfspeed股價29日腰斬，跌到1998年來最低價位，因為拜登政府時代援引「晶片法」（CHIPS Act）提供的聯邦補助展望生變，與投資人洽商明年到期的5.75億美元可轉換債券再融資也尚未談出結果。

Wolfspeed苦等「晶片法」撥下大約7.5億億美元聯邦補貼款項，但至今尚未有進一步動靜。該法在美國前總統拜登任內通過，承諾提供527億美元聯邦補貼鼓勵廠商在國內設廠生產半導體晶片。

但現任美國總統川普本月初表示，國會議員應廢除這項法律，把錢用來償債。

CFRA Research分析師艾德雷說：「拜登卸任前未正式撥付的晶片法補助款中，就屬Wolfspeed的這一筆金額最高，所以遭新政府撤銷的風險也最大。」若無這筆補助款，Wolfspeed財務必須大幅重整，以保有現金。

Wolfspeed希望能取得聯邦補助款，以加速生產碳化矽晶片。這種晶片用於電動車和可再生能源產業。

該公司周五表示，將持續與白宮以及美國商務部進行「建設性」溝通，確保補助款能撥下來。

這家晶片製造商同日也說， 已累計獲得8.65億美元的稅收減免，並打算藉此加強資本結構。另據Ortex公司估計，截至3月27日，Wolfspeed約32.5%的在外流通股票被投資人做空，這代表市場預計該公司股價將下跌。

Wolfspeed才在27日任命晶片業資深人士弗勒（Robert Feurle）為新任執行長，這項人事令5月1日生效。去年10月，Wolfspeed擱置一項斥資30億美元在德國設廠的計畫，對打算強化國內供應鏈的德國來說，無異於是一次挫敗。

與此同時，知情人士向彭博資訊透露，Wolfspeed與摩根大通商議可轉債再融資遭遇困難。

Wolfspeed股價28日崩跌近52%，收在每股2.59美元，寫下歷年來最大單日跌幅紀錄。除非股價能回升到47.32美元，否則這批明年到期的可轉債不可能轉換成股權。截至28日下午盤，這批債券每1美元面值的交易價僅約60美分。

該公司28日發布聲明說：「關於可轉換債，Wolfspeed持續與顧問共同探索替代方案，並與放款機構對話。」指的金主包括阿波羅全球管理公司和瑞薩電子。

拜登 晶片 美國商務部

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