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軟銀投資美國 上看1兆美元…計劃廣建AI工業園區與基礎建設

經濟日報／ 編譯廖玉玲陳律安／綜合外電
日本媒體報導，孫正義執掌的軟銀集團正計劃在全美廣建人工智慧（AI）工業園區，承諾投入的金額可能多達1兆美元。 （美聯社）
日本媒體報導，孫正義執掌的軟銀集團正計劃在全美廣建人工智慧（AI）工業園區，承諾投入的金額可能多達1兆美元。 （美聯社）

向來與美國總統川普友好的日本企業家、軟銀集團執行長孫正義，傳出打算加碼投資美國，而且金額可能達到1兆美元。

日本媒體報導，知情人士透露，孫正義執掌的軟銀集團正計劃在全美廣建人工智慧（AI）工業園區，承諾投入的金額可能多達1兆美元。孫正義本人據信將前往美國，與川普當局討論此投資案。

孫正義今年1月時，才與OpenAI執行長奧特曼以及甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森，在白宮宣布將投入總計至少5,000億美元，合資成立一家名為「Stargate」（星際之門）的公司，在美國興建資料中心和園區等AI基礎建設。

在川普正式上任前，孫正義就已先行到美國向川普「致意」，去年12月中旬時他與川普海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的記者會上，證實了軟銀承諾將拿出1,000億美元的投資計畫，並允諾創造10萬個就業機會，還說川普勝選「大幅增強我對美國經濟的信心」。

川普當時還幫孫正義「加碼」，笑著說他希望孫正義可投資2,000億美元。孫正義笑答：「我真的會嘗試，他是一位出色的談判高手。」

另據道瓊社引述知情人士報導，OpenAI正在敲定高達400億美元的新一輪籌資，規模在新創公司史上名列前茅，但附有但書；若OpenAI未能在年底前轉型為獨立的營利事業，以軟銀為首的投資人將把新一輪籌資的規模砍半，僅剩200億美元。

軟銀預計將為這輪募資提供最多300億美元，其餘100億美元將由微軟等投資人共同出資。

知情人士指出，OpenAI此次募資將分為兩個階段。該公司起初將獲得100億美元資金，若順利轉型為營利事業，年底時最多還可再獲得300億美元。若屆時未能完成重組，第二階段的募資金額將縮減至100億美元。

持續虧損的OpenAI，若未能成功轉型為營利事業，將難以募得所需的數十億美元資金。

投資人之所以繼續支持OpenAI，是基於目前手上的可轉換公司債，可望在重組完成後轉換為傳統股權。若在新一輪籌資中最終僅取得200億美元，將進一步擠壓OpenAI本就吃緊的財務狀況。

AI 孫正義

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