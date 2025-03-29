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OpenAI新籌資可望募400億美元 若無滿足「1條件」恐遭砍半

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
若OpenAI年底前未能轉型營利事業，籌資規模恐大幅縮水。路透
若OpenAI年底前未能轉型營利事業，籌資規模恐大幅縮水。路透

道瓊社引述知情人士報導，人工智慧（AI）巨頭OpenAI正在敲定高達400億美元的新一輪籌資，規模在新創公司史上名列前茅，但附有但書；據知情人士透露，若OpenAI未能在年底前轉型為獨立的營利事業，以軟銀為首的投資人將把新一輪籌資的規模砍半，僅剩200億美元。

消息人士表示，軟銀預計將為這輪募資提供最多300億美元，其餘100億美元將由微軟等投資人共同出資。

知情人士指出，OpenAI此次募資將分為兩個階段。該公司起初將獲得100億美元資金，若順利轉型為營利事業，年底時最多還可再獲得300億美元。若屆時未能完成重組，第二階段的募資金額將縮減至100億美元。

持續虧損的OpenAI，若未能成功轉型為營利事業，將難以募得所需的數十億美元資金。投資人之所以繼續支持OpenAI，是基於目前手上的可轉換公司債，可望在重組完成後轉換為傳統股權。

若在新一輪籌資中最終僅取得200億美元，將進一步擠壓OpenAI本就吃緊的財務狀況。

OpenAI為了訓練並營運其AI系統，以及聘僱頂尖研究員，每年虧損數十億美元。該公司也已承諾出資180億美元，投入美國總統川普推動的「星際之門」AI資料中心建設計畫。

OpenAI 川普 投資人 美國

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