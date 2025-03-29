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馬斯克的xAI斥資450億美元收購X！路透：有助AI模型Grok發展

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國科技富豪馬斯克。路透
美國科技富豪馬斯克。路透

美國科技富豪馬斯克28日宣布，他旗下的人工智慧新創公司xAI，以全股票交易方式收購社群平台X，交易規模達450億美元。

馬斯克在社群平台X發文，表示xAI已透過全股票交易收購X，「合併後，xAI的估值為800億美元，X的估值為330億美元（450億美元減去120億美元的債務），xAI和X的未來是密不可分的。今天，我們正式邁出一步，要整合我們的資料、模型、運算能力、平台通路與人才。」

路透報導，xAI和X的合併，未來有助於發展AI模型Grok。目前X和xAI的發言人均未回應，且這筆交易的大部分細節尚未公布，例如投資人是否已經同意交易，或者他們會如何獲得補償等。

PP Foresight分析師佩斯卡托雷（Paolo Pescatore）表示，「此發展令人驚訝且有些出乎意料。某種程度上，這也為X這段動盪的歷程畫下句點。」

D.A. Davidson & Co.分析師盧里亞（Gil Luria）提到，「450億美元的價格不是巧合，正好對比2022年他私有化推特時的金額多出10億美元，他這樣也可以讓當時的推特共同投資人，分享到xAI的價值。」

一名xAI的投資者對路透說，對於這筆交易並不感到意外，認為這是馬斯克在他自己公司中鞏固領導地位與管理權的作法。

報導指出，馬斯克並未向投資者徵求批准，但告訴他們，這兩家公司一直在密切合作，這次整合將推動與Grok更深層的整合。

xAI成立不到兩年，最近才完成一輪融資，籌得60億美元，使得公司估值達400億美元。

馬斯克表示，透過把xAI的先進AI能力與專業知識和X的廣泛影響力相互結合，這個組合將會釋出巨大潛力。

X 社群 馬斯克

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