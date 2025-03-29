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飆股AppLovin 股價大起大落

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

去年大飆股、行動廣告開發商AppLovin股價27日暴跌20%，寫該公司單日最大跌幅，因知名放空機構Muddy Waters對這檔飆股發布做空報告，指控AppLovin涉及盜用資料、違反平台服務條款等多項問題，成為近一個月來第三家點名該公司的放空機構。

Muddy Waters 27日發布報告表示，為應用程式（App）開發商提供行銷服務的AppLovin，其廣告策略透過「從Meta、Snap、TikTok、Reddit、Google等平台盜用客戶資訊」，「系統性地」違反應用程式商店服務條款，並藉此未經同意、向用戶推播特定廣告。Muddy Waters也表示，在分析776個AppLovin第1季活躍的廣告商客戶後發現，其顧客流失率達約23%。

受人工智慧（AI）熱潮推動，AppLovin去年股價飆漲逾700%。該公司去年11月被納入那斯達克100指數，市值在去年底一度突破1,100億美元。Muddy Waters報告發布後，拖累AppLovin股價27日崩跌20%至261.7美元。但28日早盤又反彈回升4%。

這是近一個月內第三家放空機構將矛頭鎖定這家公司。今年2月26日，另兩家放空機構Fuzzy Panda和Culper Research也曾對AppLovin發布做空報告，打擊App股價當日重挫12%。此前數日，The Bear Cave也剛發布一份對AppLovin股票持謹慎態度的報告。

這三間機構稱，AppLovin對外誤導其AI平台的效益，並透過強制安裝自家App來推高營收。AppLovin執行長弗魯吉（Adam Foroughi）同日透過部落格文章回應，這些報告「充斥著不準確和虛假指控」。

他說，「令人失望的是，少數不懷好意的做空者正散布虛假和誤導性言論，試圖破壞我們的成功，並為自身財務利益打壓我們的股價，而非承認我們團隊所建立、協助合作夥伴強化廣告的精細AI模型」。

Fuzzy Panda本月稍早則致信標普500指數納入委員會，建議不應再將該公司納入標普500指數。儘管如此，華爾街大致上仍看好AppLovin股價。

根據彭博彙整數據，AppLovin擁有21個「買進」評級、六個「持股續抱」，僅有一個「賣出」。

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