金價衝高 挑戰3,200美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國總統川普宣布下周課徵汽車關稅，屆時還將公布對等關稅，大幅升高貿易戰，帶動資金湧入黃金市場，紐約黃金現貨、期貨28日盤中同創新高。分析師認為現貨金價近期可能測試3,200美元，川普的關稅政策成就了「黃金」時代。

紐約黃金現貨28日盤中上漲0.9%至每英兩3,086.21美元，刷新在27日寫下的歷史高價，漲幅稍後收斂至0.4%，報每英兩3,070.53美元。

交易最熱絡的紐約黃金6月期貨在27日歷來首度衝破每英兩3,100美元後，28日盤中續漲1.1%至每英兩3,124.4美元，漲幅稍後縮小至0.5%，成為每英兩3,105.80美元。

紐約黃金現貨與期貨本周都可望連續第四周周線收漲。金價今年來已大漲約16%，至少15次刷新最高價紀錄。川普關稅帶來的大環境高度不確定、地緣政治風險，都激發避險資產需求，加上各國央行的黃金買盤強勁，造就黃金今年來漲勢。

德國賀利氏金屬公司（Heraeus）貴金屬交易員尚普夫認為，若聯準會（Fed）政策立場未突然轉彎、地緣政治風險也未降低，金價近期將測試每英兩3,200-3,250美元區間。

紐約 關稅 黃金現貨

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