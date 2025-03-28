Lululemon全年財測失色

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者謝柏宏／綜合報導

以瑜珈服聞名的加拿大運動品牌露露檸檬（Lululemon）上季獲利和營收都優於預期，但本季與全年財測都令人失望，且對美國消費支出表達疑慮，股價28日在美股早盤應聲重挫逾15.6%。

國內業者透露，Lululemon在國內的供應鏈主要是儒鴻、和廣越兩大廠商，由於兩公司除了露露檸檬之外仍有其他品牌合作廠商，預期受到衝擊的影響將十分有限。

Lululemon公布，在止於2月2日的年度第4季（上季），淨利年比成長11.7%至7.484億美元，營收年增13%至36.1億美元，都高於分析師預期。

Lululemon上季整體同店銷售成長3%，低於分析師預估，在美洲市場的同店銷售持平，國際業務表現較佳，銷售成長22%。中國大陸仍是Lululemon的關鍵成長引擎，上季營收成長39%。摩根士丹利資料顯示，Lululemon去年已成為中國大陸的第三大外國運動服品牌。

執行長麥唐納（Calvin McDonald）表示，美國事業在下半年度回穩，今年也將在義大利、丹麥、比利時、土耳其及捷克等地展店，並將藉由提高品牌知名度改善銷售。

營收

延伸閱讀

Puma財測失色 股價暴跌

Puma財測失望股價一度瀉25% 估今年營收成長疲軟、獲利下滑

川普關稅打擊信心最強明證 達美航空轉而調降財測

lululemon新任品牌大使超威！ 拿下F1七冠王的Lewis Hamilton

相關新聞

東京3月通膨率攀2.9%

最新數據顯示，日本東京3月的通膨率加速攀揚至2.9%，高於日本銀行（央行）設定的2%目標，強化日銀仍將持續升息的預期。

輝達雲端運算夥伴…CoreWeave IPO縮水

獲得輝達（NVIDIA）投資的雲端運算供應商CoreWeave首次公開發行股票（IPO）規模縮水，顯示股市近來波動已衝擊...

飆股AppLovin 股價大起大落

去年大飆股、行動廣告開發商AppLovin股價27日暴跌20%，寫該公司單日最大跌幅，因知名放空機構Muddy Wate...

ChatGPT 圖像生成將設限

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）27日表示，25日發布的ChatGPT圖像生成新功能大受歡迎，讓公司的伺...

歐盟將加速推晶片法2.0

歐盟數位執委薇勒庫南（Henna Virkkunen）27日表示，歐洲正在研究支持半導體產業的更多方式。此前，產業團體和...

美通膨回升 消費信心下滑…Fed緩降利率面臨考驗

美國2月核心個人消費支出（PCE）通膨率回升且高於預期，且密大3月消費者信心降至兩年多來最低，長期通膨預期則攀上32年高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。