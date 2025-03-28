Lululemon全年財測失色

以瑜珈服聞名的加拿大運動品牌露露檸檬（Lululemon）上季獲利和營收都優於預期，但本季與全年財測都令人失望，且對美國消費支出表達疑慮，股價28日在美股早盤應聲重挫逾15.6%。

國內業者透露，Lululemon在國內的供應鏈主要是儒鴻、和廣越兩大廠商，由於兩公司除了露露檸檬之外仍有其他品牌合作廠商，預期受到衝擊的影響將十分有限。

Lululemon公布，在止於2月2日的年度第4季（上季），淨利年比成長11.7%至7.484億美元，營收年增13%至36.1億美元，都高於分析師預期。

Lululemon上季整體同店銷售成長3%，低於分析師預估，在美洲市場的同店銷售持平，國際業務表現較佳，銷售成長22%。中國大陸仍是Lululemon的關鍵成長引擎，上季營收成長39%。摩根士丹利資料顯示，Lululemon去年已成為中國大陸的第三大外國運動服品牌。

執行長麥唐納（Calvin McDonald）表示，美國事業在下半年度回穩，今年也將在義大利、丹麥、比利時、土耳其及捷克等地展店，並將藉由提高品牌知名度改善銷售。