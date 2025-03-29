東京3月通膨率攀2.9%

最新數據顯示，日本東京3月的通膨率加速攀揚至2.9%，高於日本銀行（央行）設定的2%目標，強化日銀仍將持續升息的預期。

日本總務省28日公布，3月扣除生鮮食品的東京消費者物價指數（CPI），年增率為2.4%，比2月的2.2%加速成長，也高於市場預估的2.2%。

本月整體通膨的年增率，也從上月的2.8%增加到2.9%。東京的通膨被視為全日本物價趨勢的風向球。

東京通膨升溫的主因是糧食價格上漲，3月糧食成本的增速達5.6%，高於2月的5%，寫去年1月來最快的年增幅。

經濟學家與投資人預期，日銀有望在近幾個月內進一步升息。日銀總裁植田和男本周表示，物價上漲已為家庭帶來負面影響，若近期的糧食價格攀揚，導致通膨範圍擴大，日銀會考慮升息。路透的調查顯示，許多分析師預期日銀將在第3季升息，最有可能在7月展開行動。

日銀在3月中旬按兵不動，以評估1月升息的成效，並觀望美國貿易政策等不確定性對經濟展望的影響。

另外，同日公布的法國與西班牙CPI雙雙不及預期，呼應外界希望歐洲央行（ECB）降息的呼聲。

法國3月與歐盟調和的CPI，年增率為0.9%，與上月持平，有違通膨升溫的預期。西班牙3月與歐盟調和的CPI，年增率放緩至2.2%，遠低於市場預估的2.5%，已接近ECB的2%目標。