輝達雲端運算夥伴…CoreWeave IPO縮水

經濟日報／ 編譯黃淑玲林文彬／綜合外電
CoreWeave縮減首次公開發行股票（IPO）規模；並計劃在那斯達克交易所首次公開發行股票。 （網路照片）
CoreWeave縮減首次公開發行股票（IPO）規模；並計劃在那斯達克交易所首次公開發行股票。 （網路照片）

獲得輝達（NVIDIA）投資的雲端運算供應商CoreWeave首次公開發行股票（IPO）規模縮水，顯示股市近來波動已衝擊需求，就連市場引頸期盼的IPO也難逃一劫。

CoreWeave在聲明中表示，已以每股40美元的價碼發售3,750萬股，籌資15億美元。路透估算，從完全稀釋基準來看，這樁交易給予CoreWeave約230億美元估值。相較之下，CoreWeave原本計劃以每股47至55美元發售4,900萬股，最多籌資27億美元。CoreWeave股票28日在那斯達克開始交易，股票代碼為CRWV。

彭博資訊等媒體引述知情人士說法報導，持有CoreWeave約6%股權的輝達，已下單認購約2.5億美元的CoreWeave股票；輝達和CoreWeave代表拒絕置評。

總部設在美國紐澤西州的CoreWeave，一度期盼透過IPO籌資約40億美元，估值目標高於350億美元。投資人對CoreWeave IPO反應冷淡，除了反映股市大跌及市場波動沖淡樂觀氣氛的影響，也可能象徵投資人對人工智慧（AI）基礎設施市場的信心已減弱。CoreWeave一直是輝達大客戶，截至2024年底部署逾25萬顆輝達繪圖處理器（GPU）。

另一方面，CoreWeave高度依賴微軟也引發疑慮。TD Cowen本周在報告中指出，由於驅動AI訓練的電腦叢集供過於求，微軟持續取消歐美新資料中心計畫，對AI基礎設施業者而言可能是令人憂心的跡象。

阿里巴巴主席蔡崇信也已警告資料中心營建可能正在形成泡沫，認為興建速度可能高於AI服務初期需求。

IPOX研究分析師穆爾鮑爾（Lukas Muehlbauer）說：「CoreWeave商業模式看起來沒有重大瑕疵，這種情況意味投資人正重新評估AI基礎設施估值。」

IPO 投資人 美國

延伸閱讀

NVIDIA支持的CoreWeave 傳IPO價定在每股40美元

華爾街看空AI聲浪四起 相關支出可能更趨緩和

與輝達競爭激烈！AMD再被降等 分析師揭原因「還有很長的路要走」

蔡崇信示警AI泡沫…業者看算力 恐供應過剩

相關新聞

東京3月通膨率攀2.9%

最新數據顯示，日本東京3月的通膨率加速攀揚至2.9%，高於日本銀行（央行）設定的2%目標，強化日銀仍將持續升息的預期。

輝達雲端運算夥伴…CoreWeave IPO縮水

獲得輝達（NVIDIA）投資的雲端運算供應商CoreWeave首次公開發行股票（IPO）規模縮水，顯示股市近來波動已衝擊...

飆股AppLovin 股價大起大落

去年大飆股、行動廣告開發商AppLovin股價27日暴跌20%，寫該公司單日最大跌幅，因知名放空機構Muddy Wate...

ChatGPT 圖像生成將設限

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）27日表示，25日發布的ChatGPT圖像生成新功能大受歡迎，讓公司的伺...

歐盟將加速推晶片法2.0

歐盟數位執委薇勒庫南（Henna Virkkunen）27日表示，歐洲正在研究支持半導體產業的更多方式。此前，產業團體和...

美通膨回升 消費信心下滑…Fed緩降利率面臨考驗

美國2月核心個人消費支出（PCE）通膨率回升且高於預期，且密大3月消費者信心降至兩年多來最低，長期通膨預期則攀上32年高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。