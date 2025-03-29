輝達雲端運算夥伴…CoreWeave IPO縮水

獲得輝達（NVIDIA）投資的雲端運算供應商CoreWeave首次公開發行股票（IPO）規模縮水，顯示股市近來波動已衝擊需求，就連市場引頸期盼的IPO也難逃一劫。

CoreWeave在聲明中表示，已以每股40美元的價碼發售3,750萬股，籌資15億美元。路透估算，從完全稀釋基準來看，這樁交易給予CoreWeave約230億美元估值。相較之下，CoreWeave原本計劃以每股47至55美元發售4,900萬股，最多籌資27億美元。CoreWeave股票28日在那斯達克開始交易，股票代碼為CRWV。

彭博資訊等媒體引述知情人士說法報導，持有CoreWeave約6%股權的輝達，已下單認購約2.5億美元的CoreWeave股票；輝達和CoreWeave代表拒絕置評。

總部設在美國紐澤西州的CoreWeave，一度期盼透過IPO籌資約40億美元，估值目標高於350億美元。投資人對CoreWeave IPO反應冷淡，除了反映股市大跌及市場波動沖淡樂觀氣氛的影響，也可能象徵投資人對人工智慧（AI）基礎設施市場的信心已減弱。CoreWeave一直是輝達大客戶，截至2024年底部署逾25萬顆輝達繪圖處理器（GPU）。

另一方面，CoreWeave高度依賴微軟也引發疑慮。TD Cowen本周在報告中指出，由於驅動AI訓練的電腦叢集供過於求，微軟持續取消歐美新資料中心計畫，對AI基礎設施業者而言可能是令人憂心的跡象。

阿里巴巴主席蔡崇信也已警告資料中心營建可能正在形成泡沫，認為興建速度可能高於AI服務初期需求。

IPOX研究分析師穆爾鮑爾（Lukas Muehlbauer）說：「CoreWeave商業模式看起來沒有重大瑕疵，這種情況意味投資人正重新評估AI基礎設施估值。」