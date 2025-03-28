快訊

緬甸軍政府首公布地震傷亡 已知144死、超過700人受傷

關稅一波波！美消費者長期通膨預期登32年新高

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國密西根大學公布，美國3月消費者信心降至兩年多來最低，長期通膨預期則攀上32年高點。美聯社
美國密西根大學公布，美國3月消費者信心降至兩年多來最低，長期通膨預期則攀上32年高點。美聯社

隨著關稅憂慮持續升高，美國3月消費者信心降至兩年多來最低，長期通膨預期則攀上32年高點。

美國密西根大學28日公布，3月消費者信心指數終值為57，不只不如2月的64.7，也低於初估的57.9和經濟學家預測。另一方面，消費者預期未來五至十年物價將以每年4.1%的速度上漲，漲幅大於初估的3.9%，寫下1993年2月以來的最高的長期通膨預期紀錄。

密西根大學消費者信心指數調查主管徐薈安說：「在經濟政策當前情勢下，消費者持續擔心痛苦可能來臨。值得注意的是，三分之二消費者預期未來一年失業率將上升，比率是2009年以來最高。」

消費者 美國 通膨 關稅

延伸閱讀

美股早盤／通膨僵固恐影響Fed降息路徑 道指跌逾200點

川普關稅衝擊發酵 外資單月提款逾4,200億

川普徵汽車關稅 豐田盈利估少3成、馬自達恐現赤字

反擊加徵關稅…北京告上世貿 中美已接受磋商推進後續程序

相關新聞

關稅一波波！美消費者長期通膨預期登32年新高

隨著關稅憂慮持續升高，美國3月消費者信心降至兩年多來最低，長期通膨預期則攀上32年高點。

美股早盤／通膨僵固恐影響Fed降息路徑 道指跌逾200點

美股三大指數28日早盤全面下跌，道瓊工業指數跌274點，最新的通膨數據超乎預期，引發通膨僵固的疑慮，可能影響聯準會（Fe...

美國2月PCE溫和回升 核心通膨升溫！消費者態度謹慎

美國2月個人消費支出（PCE）溫和回升，通膨微幅上升，預料將不會影響聯準會（Fed）目前緩降利率的立場。

「川友友」軟銀孫正義擬加碼投資1兆美元 在全美廣建AI工業園區

向來與美國總統川普友好的日本企業家孫正義，傳出打算加碼投資美國，而且金額可能達到1兆美元。

AI將取代多數工作？比爾蓋茲：「1優勢」成人類最後堡壘

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）表示，未來十年人工智慧（AI）的發展意味著，世上「多數事情」將不需人類就能...

37天狂飆10萬美元…美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

有「股神」美譽的巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）A股股價本周首次站上80萬美元，寫下新里程碑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。