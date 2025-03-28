關稅一波波！美消費者長期通膨預期登32年新高

隨著關稅憂慮持續升高，美國3月消費者信心降至兩年多來最低，長期通膨預期則攀上32年高點。

美國密西根大學28日公布，3月消費者信心指數終值為57，不只不如2月的64.7，也低於初估的57.9和經濟學家預測。另一方面，消費者預期未來五至十年物價將以每年4.1%的速度上漲，漲幅大於初估的3.9%，寫下1993年2月以來的最高的長期通膨預期紀錄。

密西根大學消費者信心指數調查主管徐薈安說：「在經濟政策當前情勢下，消費者持續擔心痛苦可能來臨。值得注意的是，三分之二消費者預期未來一年失業率將上升，比率是2009年以來最高。」