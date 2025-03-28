美股早盤／通膨僵固恐影響Fed降息路徑 道指跌逾200點
美股三大指數28日早盤全面下跌，道瓊工業指數跌274點，最新的通膨數據超乎預期，引發通膨僵固的疑慮，可能影響聯準會（Fed）的降息路徑。
道瓊工業指數早盤挫跌0.7%、標普500指數跌近0.6%、那斯達克指數跌逾0.7%。費城半導體指數跌0.8%。台積電ADR平盤波動。
美國商務部28日公布，2月核心個人消費支出（PCE）指數年增2.8%、月增0.4%，均高於市場預期，顯示通膨仍居高。PCE是聯準會青睞的通膨指標。
另外，川普日前宣布，對所有不在美國生產的汽車加徵25%關稅，仍持續引發憂慮。紐約人壽投資公司首席策略師古德溫說，除非政策更明朗，否則市場波動難止，「我預期市場波動將常伴左右」。
紐約三大指數一周來的表現錯綜。那斯達克周線可能跌0.4%；標普500指數、道瓊工業指數本周有望些微上漲。
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