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美國2月PCE溫和回升 核心通膨升溫！消費者態度謹慎

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國2月個人消費支出（PCE）溫和回升，通膨微幅上升，預料將不會影響聯準會（Fed）目前緩降利率的立場。歐新社
美國2月個人消費支出（PCE）溫和回升，通膨微幅上升，預料將不會影響聯準會（Fed）目前緩降利率的立場。歐新社

美國2月個人消費支出（PCE）溫和回升，通膨微幅上升，預料將不會影響聯準會（Fed）目前緩降利率的立場。

各項數據如下：

整體PCE平減指數比元月上升0.3%，符合預估，升幅與元月相同；比去年同期上升2.5%，符合預估，升幅也與元月相同。

核心PCE平減指數比元月上升0.4%，高於預估及元月時的0.3%升幅；比去年同期上升2.8%，高於預估的2.7%，也高於元月時的2.7%升幅（元月升幅由2.6%上修到2.7%）。

個人消費支出比元月回升0.4%，低於預估的0.5%，但比元時的0.3%減幅明顯好轉（元月由-0.2%下修為-0.3%）。扣除通膨後的實質個人消費支出比元月增加0.1%，低於預估的0.3%升幅，但比元月時的0.6%減幅改善（元月由-0.5%下修為-0.6%）。

個人所得大幅增加0.8%，高於預估的0.4%，及元月時的0.7%增幅（元月增幅由0.9%下修為0.7%）去年12月時的0.4%增幅。所得增幅大於消費支出增幅，顯示消費者憂慮經濟降溫，因而撙節支出，增加儲蓄。

指數 消費者 美國 聯準會 通膨

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