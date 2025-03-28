「川友友」軟銀孫正義擬加碼投資1兆美元 在全美廣建AI工業園區

向來與美國總統川普友好的日本企業家孫正義，傳出打算加碼投資美國，而且金額可能達到1兆美元。

日本媒體報導，孫正義執掌的軟銀集團正計劃在全美廣建人工智慧（AI）工業園區，承諾投入的金額可能多達1兆美元。孫正義本人據信將前往美國，與川普當局討論此投資案。

孫正義今年1月時，才與OpenAI執行長奧特曼以及甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森，在白宮宣布將投入總計至少5,000億美元，合資成立一家名為「Stargate」（星際之門）的公司，在美國興建資料中心和園區等AI基礎建設。微軟、NVIDIA預期也將參與。

在川普正式上任前，孫正義就已先行到美國向川普「致意」，去年12月中旬時他與川普海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的記者會上，證實了軟銀承諾將拿出1,000億美元的投資計畫，並允諾創造10萬個就業機會，還說川普勝選「大幅增強我對美國經濟的信心」。

彭博新聞報導，川普當時還幫孫正義「加碼」，笑著說他希望孫正義可投資2,000億美元。孫正義笑答：「我真的會嘗試，他是一位出色的談判高手。」

早在2016年美國總統選舉後，孫正義就曾承諾川普，將向美國投資500億美元。

而根據日本媒體28日的報導，孫正義如今著眼的是美國勞動力增速將減緩，因此有自信AI機器人將大受歡迎。