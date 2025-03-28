川普車輛關稅衝擊發酵 亞股多收黑

美國總統川普近來宣布對外國製的進口車課徵高關稅，並預計於下週課徵其它關稅，汽車類股今天再度遭逢沉重賣壓，亞股多收黑。

法新社報導，近幾週市場交易氛圍惡化，白宮進一步推行強硬經貿政策，已同時對美國盟友和對手造成打擊，甚至加重經濟衰退疑慮。

川普（Donald Trump）日前宣布對所有銷美進口車課徵25%關稅。各國政府紛紛抨擊這項舉措，其中加拿大總理卡尼（Mark Carney）認為，加拿大與美國之間維持深厚的經濟、安全與軍事關係的時代「已經結束」。

各國對川普關稅還以顏色的警告，引發外界擔心全球將陷入長期的貿易戰，以及刺激通膨再度攀升，可能迫使各央行重新思考降息計畫。

分析師指出，儘管其他國家與華盛頓的磋商有望降低關稅，但投資者可能選擇觀望為佳。

亞股方面，日股基準日經225指數大跌1.8%，全球最大汽車製造商豐田（Toyota）、本田（Honda）、日產（Nissan）及馬自達（Mazda）股價跌成一片，跌幅在1.3%至3.9%之間。

首爾股市滑落1.9%，韓國車廠現代汽車股價挫跌。

港滬股、新加坡、台北、威靈頓股市均收低；雪梨、雅加達及馬尼拉股市收高。泰國首都曼谷受到緬甸強震影響，股市暫停交易。