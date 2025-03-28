歐盟對蘋果和Meta將僅象徵性開罰 避免激化和川普對立

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，歐盟預料下周依據數位市場法（DMA）對蘋果和臉書（Facebook） 母公司 Meta 開罰只會略施薄懲，避免加劇和美國總統川普的緊張關係。

歐盟調查蘋果是否阻擋App開發商引導消費者至App Store 平台外的優惠，最後預料會罰款了事，並要求修改 App Store 規則。

另外，主管機關也將結束另一項調查，此調查重點放在蘋果設計的網頁瀏覽器選擇畫面，但不會進一步採取制裁。

Meta 也將面臨罰款，並被要求修改「付費或同意」（Pay or Consent）模式，此模式要求用戶同意可追蹤資料，否則需支付訂閱費才能享受無廣告的產品體驗。

依據數位市場法，企業最高會面臨相當於全球營收的 10%的罰款，對這兩家公司而言，將是數十億美元之譜。

不過，有三位官員透露，歐盟執委會開出的罰金將遠低於此數，這是因為數位規範才剛上路，相關裁決仍可能面臨法院挑戰。