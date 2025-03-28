快訊

緬甸7.7強震深度僅10公里！ 建築夷為平地、大橋斷裂畫面曝光

報名白沙屯媽祖進香排爆！不是跟著走就好？拱天宮：名字會燒進香火爐

行搶市價20多萬元金項鍊！ 台中梧棲銀樓2搶匪「一路南逃高雄落網」

歐盟對蘋果和Meta將僅象徵性開罰 避免激化和川普對立

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
歐盟將要求蘋果修改 App Store 規則。美聯社
歐盟將要求蘋果修改 App Store 規則。美聯社

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，歐盟預料下周依據數位市場法（DMA）對蘋果和臉書（Facebook） 母公司 Meta 開罰只會略施薄懲，避免加劇和美國總統川普的緊張關係。

歐盟調查蘋果是否阻擋App開發商引導消費者至App Store 平台外的優惠，最後預料會罰款了事，並要求修改 App Store 規則。

另外，主管機關也將結束另一項調查，此調查重點放在蘋果設計的網頁瀏覽器選擇畫面，但不會進一步採取制裁。

Meta 也將面臨罰款，並被要求修改「付費或同意」（Pay or Consent）模式，此模式要求用戶同意可追蹤資料，否則需支付訂閱費才能享受無廣告的產品體驗。

依據數位市場法，企業最高會面臨相當於全球營收的 10%的罰款，對這兩家公司而言，將是數十億美元之譜。

不過，有三位官員透露，歐盟執委會開出的罰金將遠低於此數，這是因為數位規範才剛上路，相關裁決仍可能面臨法院挑戰。

廣告 歐盟 罰款

延伸閱讀

債券ETF東山再起、債蛙大獲全勝？網2跡象喊「投等債無腦領息」00725B受益人狂增

爭取談判籌碼 傳日本考慮對美商品放寬非關稅壁壘

川普課25%汽車關稅 卓榮泰：台灣衝擊小但業者要圖強猛進

普亭也看得出來！稱川普「認真」想奪格陵蘭 願與西方合作開發北極

相關新聞

白卡保險公司獲重複給付 3年浪費43億稅金

華爾街日報(WSJ)26日報導，根據數據分析，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)系統出現重複給付狀況，三年之...

歐盟對蘋果和Meta將僅象徵性開罰 避免激化和川普對立

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，歐盟預料下周依據數位市場法（DMA）對蘋果和臉書（Facebook） 母公司 Me...

日媒：台積電和日月光分別放緩在日本和大馬擴廠

日媒報導，台積電（2330）以及英特爾（Intel）、日月光在內的半導體封裝大廠已分別放緩在日本和馬來西亞擴廠的腳步，反...

飆股AppLovin崩跌20%創紀錄 再遭知名放空機構點名

AppLovin 周四股價暴跌 20%，創下單日最大跌幅。令人聞風喪膽的知名放空機構 Muddy Waters 也對這檔...

Intel陳立武：要與Nvidia最強AI硬體競爭

英特爾（Intel）新任執行長陳立武向投資人發出訊息，表示英特爾將要在人工智慧（AI）硬體上，與輝達（NVIDIA）競爭...

NVIDIA支持的CoreWeave 傳IPO價定在每股40美元

消息人士表示，輝達（Nvidia）支持的雲端運算公司CoreWeave，首次公開發行股票（IPO）的目標價格定在每股40...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。