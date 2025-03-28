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飆股AppLovin崩跌20%創紀錄 再遭知名放空機構點名

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

AppLovin 周四股價暴跌 20%，創下單日最大跌幅。令人聞風喪膽的知名放空機構 Muddy Waters 也對這檔飆股發布做空報告。

這最近一個月內第三家空頭機構將矛頭鎖定這家為App開發商提供行銷服務公司。今年 2 月，Fuzzy Panda 和 Culper Research 也曾發布做空報告，打擊App股價。而在此之前，The Bear Cave 也剛發布一份對 AppLovin 股票持謹慎態度的報告。

AppLovin 去年表現極其亮眼，受人工智慧（AI）熱潮推動，股價飆漲逾 700%。去年 11 月，AppLovin 被納入那斯達克 100 指數，進一步推升漲勢，市值在年底一度突破 1,100 億美元。不過，今年以來，AppLovin 股價截至周四收盤已下跌 19%。

Muddy Waters 的報告指控 AppLovin 挪用資料並違反平台服務條款等多項問題。Fuzzy Panda、Culper 和 The Bear Cave 之前也曾發布報告，指稱 AppLovin 誇大其 AI 平台的效益，並透過強制安裝 App 來推高營收。

指數 放空 開發商

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