Intel陳立武：要與Nvidia最強AI硬體競爭

英特爾（Intel）新任執行長陳立武向投資人發出訊息，表示英特爾將要在人工智慧（AI）硬體上，與輝達（NVIDIA）競爭。

陳立武在周四（27日）提交的英特爾年報中，寫道：「我們毫無疑問需要強化在以雲端為基礎的AI資料中心市場裡的地位，研發具競爭力的機櫃級系統解決方案。這將是我和團隊一項關鍵的優先任務。」

由年報中的敘述，陳立武希望在他的領導下，英特爾的AI事業能夠重回軌道。本月稍早，英特爾任命他接替去年12月被閃逼退休的基辛格，出任執行長。

英特爾股價周四先跌後漲，收盤小漲0.85%，報23.62美元。

道瓊社發出的巴隆周刊報導說，陳立武指的是要與輝達最先進的GB200 NVL72 Blackwell AI系統競爭。輝達這套系統，被一位前英特爾高階主管稱為目前AI運算界的「頂級掠食者」，它配備了72顆GPU，連結在一個伺服器機櫃中，在小空間裡提供空前的算力。

現在的AI資料中心硬體市場，輝達占有絕對優勢。英特爾的AI產品相對表現一直不好。

去年10月，英特爾承認，它的Gaudi-AI加速器，不能達成原本所定的，2024年要有5億美元的營收目標。今年1月，英特爾宣布，取消下一代AI資料中心產品Falcon Shores的上市計畫，改將重心移到研發AI資料中心解決方案Jaguar Shores。