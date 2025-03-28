NVIDIA支持的CoreWeave 傳IPO價定在每股40美元
消息人士表示，輝達（Nvidia）支持的雲端運算公司CoreWeave，首次公開發行股票（IPO）的目標價格定在每股40美元，準備募資15億美元，規模少於預期。顯然因為近來股市的波動，即使是備受矚目的IPO案，需求也難免受傷。
彭博資訊報導，CoreWeave最初的規劃是以每股47美元至55美元的價格，銷售4,900萬股，最高募資金額可達27億美元。
知情人士透露，目前已經是CoreWeave股東、擁有6%股權的輝達，已錨定每股40美元價格投資2.5億美元。CoreWeave和輝達在彭博查證時，均拒絕評論。
總部位於美國紐澤西州的CoreWeave，據傳一度寄望IPO能募資約40億美元，以估值超過350億美元為目標。不料股市大壞，變得無法如此樂觀。IPO價格的設定與募資規模一降再降，以現在最新的縮減方案，在完全稀釋的基礎上，公司估值大約230億美元。
CoreWeave是在2017年成立，最初是家加密幣挖礦公司，很早就採用輝達晶片建立資料中心，是逐浪AI運用的先行者。公司現在使用輝達晶片的資料中心，為客戶提供AI相關雲端運算服務。
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