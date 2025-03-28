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美元下跌 日圓因融資套利需求在主要貨幣中表現最差

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
策略師指出，雖然汽車關稅可能有助重建美國工業基礎，但可能會擾亂美國經濟並推高通膨。路透
策略師指出，雖然汽車關稅可能有助重建美國工業基礎，但可能會擾亂美國經濟並推高通膨。路透

美元指數周四下跌，川普政府宣布下周起將對進口汽車課徵25%關稅。加幣和墨西哥披索走貶。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至 104.335。

麥格理策略師Thierry Wizman和Gareth Berry指出，雖然汽車關稅可能有助重建美國工業基礎，但可能會擾亂美國經濟並推高通膨。

美元兌日圓升值0.4%，至151.05，創3月初以來最高。日圓周四在主要貨幣中表現最差。

法國農業信貸銀行新加坡高級策略師David Forrester表示，關稅對美元兌日圓的主要影響在於全球風險心理及以日圓融資的套利交易需求的影響。

歐元兌美元走升0.3%，至1.0791，止步六連跌。英鎊兌美元升值0.5%，至1.2950。英國財政大臣Rachel Reeves表示，英國正和美國政府進行緊急會談，以避免受到額外關稅衝擊。

墨西哥披索兌美元貶值 1%，至20.329 墨西哥披索。加幣兌美元 CAD跌 0.3%，至 1.43 加幣。

墨西哥 指數 美國

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