港股走勢向好 東升西降成為2025年趨勢

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，2025年有一向留意全球股市動向的可能會發現，最近中美港股的走勢出現一些微妙的關係，3月26日隔夜美股明顯下跌時，中港股27日早上卻是高開高走。以過去七周的交易周來看，東升西降便更為明顯，剛剛的一周中港股回檔下，美股卻是錄得上漲。但從幅度來看，每次的美股的反彈幅度低，下降的幅度明顯較大。相反，以港股為例，每次回檔的幅度小，但上漲幅度明顯較大。

從年初至今來看，美股三大指數都錄得跌幅，其中那指大跌7%。相對而言，恒指以年初至今上漲18%領跑歐美亞所有主要指數，今年第1季恒指漲幅能領冠全球的機會較大。

理論上，川普的關稅政策可促使資金回流美國並推高美元，因為這可能導致美國通膨上升，進而減緩聯準會的降息步伐，促使美元指數上漲，而美股因企業盈利有可能受影響而下挫也是可以理解的。

可是，目前的東升西降似乎同時在美股和美元指數出現，究其原因，是從2月開始，川普的關稅政策進行多次調整，消息反復出現「暫緩」、「反制」、「再加徵」等，讓市場情緒受挫，投資者開始擔心關稅戰會對美國經濟造成不利影響，甚至可能推動經濟衰退，從而引發資金流出美股和美元。

川普宣布對所有非美產汽車徵收25%關稅，4月2日生效，次日正式開徵。這項永久性關稅將在現有關稅基礎上額外徵收，適用於整車和關鍵汽車零部件。

目前，美國最大汽車進口來源依次為墨西哥、韓國、日本和德國，該政策無疑直接衝擊美國最親近的歐亞盟友，也超出市場預期。此外，川普更揚言，繼汽車之後，美國將對木材和藥品加徵關稅。關稅作為最大不確定性仍然是美股最大的利空因素，似乎這個趨勢沒有要改變。

除了汽車關稅外，川普也提到願考慮降低對華關稅以換取同意抖音（TikTok）交易，這個態度又打開一個新視窗，暗示對華關稅有望從各方面的談判交易和方向而改變。在DeepSeek、人工智慧領域發展、消費利好等因素繼續發酵下，對華關稅又有新發展，中港股似乎就成為最新的關稅風險避風港，有望持續向好。

從技術面來看，恒指在3月19日觸及兩年新高的24,900水準後明顯回檔，連得五根陰線，在關鍵的23,130至23,300區間得到支援，該支援區在整個3月的沒有跌破的關鍵區間。只要守住該區間，恒指自年初以來「一浪高於一浪」的多頭格局仍將持續，每個新低點都比前低點高，反映上漲趨勢有望延續。下方關鍵支持在23,130至23,300區間，跌破後將在50天線22,400至22,500區間找支持。如關鍵區間守住，上方阻力在24,070水準，以及2年高點24,900區間。