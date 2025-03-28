台積電ADR大跌3% 較台北交易溢價16.3%
台積電ADR周四（28日）大跌3%，收在168.24美元，較台北交易溢價16.3%。
美國股市周四連續二日下挫，美國總統川普宣布對汽車製造商加徵關稅後，通用汽車和福特汽車在內汽車類股大受打擊，也加劇貿易戰蔓延的疑慮，抵銷美國經濟成長高於預期的利多消息。
標普500指數下跌18.89點，跌幅0.3%，收報5,693.31點。那斯達克綜合指數下跌94.99點，跌幅 0.5%，收在17,804.03 點；道瓊工業指數下跌155.09點，跌幅 0.4%，收在 42,299.70 點。
費城半導體指數大跌2.1%，輝達（NVIDIA）跌2%。
台灣加權股價指數周四大跌308.53點，收在21,951.76點。台積電收跌2.2%至958.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 153.65 -2.32 156.50 -1.82
中華電 CHT 130.67 +1.41 130.00 0.51
台積電 TSM 1,114.22 -3.03 958.00 16.31
聯電 UMC 43.98 +0.45 44.80 -1.84
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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