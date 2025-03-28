美國股市收跌 晶片股領跌 投資人擔心川普下一波關稅

美國股市周四連續二日下挫，美國總統川普宣布對汽車製造商加徵關稅後，通用汽車和福特汽車在內汽車類股大受打擊，也加劇貿易戰蔓延的疑慮，抵銷美國經濟成長高於預期的利多消息。

標普500指數下跌18.89點，跌幅0.3%，收報5,693.31點。那斯達克綜合指數下跌94.99點，跌幅 0.5%，收在17,804.03 點；道瓊工業指數下跌155.09點，跌幅 0.4%，收在 42,299.70 點。

費城半導體指數大跌2.1%，台積電ADR跌 3%，輝達（NVIDIA）跌2%。

美國公債殖利率小幅走高，10年期債券殖利率從周三的4.337%升至4.369%。黃金期貨突破每英兩3,060美元。貿易不確定性的加劇推動了對避險資產的需求。

川普周三表示，他將對進口到美國的汽車課徵25%的關稅，並警告稱如果加拿大和歐盟聯合對抗美國，則將面臨更嚴峻懲罰；美國第4季國內生產總值（GDP）對上季年率修正為 2.4%，路透調查的預期為 2.3%，但川普的關稅讓經濟數據黯然失色。

川普也將從5月3日起對汽車零件課徵關稅。投資人也在為川普計劃於下周三公布的對等關稅做準備。

對eToro策略師Bret Kenwell來說，當天的數據不會大幅提振投資人的信心，因為他們的注意力牢牢鎖定於當前的經濟形勢，而不是幾個月前的情況。

「投資人對川普及其政策確實持謹慎和警惕態度。比政策更重要的是，總是反反覆覆。」Argent Capital基金經理人Jed Ellerbroek說：「這讓人在做長期投資決定時非常緊張，不管是企業還是投資人都是如此。」

通用汽車(General Motors)大跌逾7%、福特汽車大跌3.9%。寶馬(BMW)、豐田(Toyota)和現代(Hyundai)等向美國出口汽車的國際競爭對手的股價也受壓跌。租車公司股價飆漲。

汽車零部件製造商 Aptiv和 BorgWarner均下跌約 5%。

特斯拉漲0.4%，鑒於該公司主要在美國國內生產，投資人押注其受到關稅的影響將較小。蘋果上漲1.1%，幫助限制了標普500指數的跌幅。

GameStop崩跌22%。該公司表示，計劃私募發行13億美元可轉換優先債，並將利用部分所得款項購買比特幣。

Lululemon 盤後下跌，該公司收盤後發布的業績展望不佳。

在標普 500 指數的 11 大類股中，有 八 個下跌，能源股領跌，跌幅為 0.9%，其次是通信服務股 ，跌幅為 0.8%。

今年迄今，標普 500 指數下跌約 3%，那斯達克綜合指數下跌近 8%。