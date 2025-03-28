追蹤網站：社群平台X當機 數千美國用戶連不上
根據斷線追蹤網站Downdetector.com，今天有數以千計的美國用戶無法連上富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X。
路透社報導，Downdetector網站顯示，截至美東時間下午3時13分，已有大約1萬5800起用戶回報X平台出現問題的案例。
Downdetector藉由彙整多個來源的狀態報告來追蹤故障情況。
X平台未立即回應路透社的置評請求。
Downdetector的數字是以用戶回報作為基礎，實際受影響的用戶數量可能不同。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言