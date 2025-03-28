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追蹤網站：社群平台X當機 數千美國用戶連不上

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

根據斷線追蹤網站Downdetector.com，今天有數以千計的美國用戶無法連上富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X

路透社報導，Downdetector網站顯示，截至美東時間下午3時13分，已有大約1萬5800起用戶回報X平台出現問題的案例。

Downdetector藉由彙整多個來源的狀態報告來追蹤故障情況。

X平台未立即回應路透社的置評請求。

Downdetector的數字是以用戶回報作為基礎，實際受影響的用戶數量可能不同。

X 網站 馬斯克

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