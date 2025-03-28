追蹤網站：社群平台X當機 數千美國用戶連不上

倍受川普倚重的白宮顧問及科技大亨馬斯克日前表示，美國政府應該「極盡可能地」實施私有化政策，並直指美國鐵路公司（Amtrak）和美國郵政署（USPS）為兩個主要標的。他還讚揚中國高鐵是客運鐵路的標竿，並回頭大肆抨擊美國鐵路。為何作為世上最富有的國家之一，擁有「世界上最大、最繁忙空域」的美國，卻沒有在高鐵上投入太多？美國高鐵遭遇何種危機？

2025-03-28 06:00