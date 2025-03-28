關稅亂流下避險基金如何操作？ 這一類股入列

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
景氣循環股過去一個月歷經沉重賣壓，但如今避險基金已開始回頭搶進這類跌深反彈的股票。 路透
景氣循環股過去一個月歷經沉重賣壓，但如今避險基金已開始回頭搶進這類跌深反彈的股票。 路透

數據顯示，避險基金已開始搶進對經濟敏感的股票。這些股票過去一個月歷經一段大跌，主要是因為市場擔心美國經濟陷入衰退。

彭博資訊報導，高盛集團（Goldman Sachs）的資料顯示，避險基金上周大買美國的銀行、能源生產商等等與景氣循環高度相關的企業股票，買進速度是去年12月以來最快。因為美國總統川普反反覆覆的關稅威脅，讓市場擔心美國的成長將終結，因此這些股票跌得最慘，其中一項關鍵指標還從最近的高點重挫近10％。

避險基金研究公司PivotalPath執行長卡普利斯（Jonathan Caplis）表示，今年景氣循環股的疲軟「被部分人視為逢低買入、以及在更好的價格重新進場的大好機會」，「除此之外，基金經理人認為像美國的金融業和傳統能源等產業，受關稅的影響沒那麼大」。

一些景氣循環股已經反彈。KBW銀行指數在26日因新關稅擔憂影響市場而下跌前，已連續上漲8日，是2016年以來最長漲勢。花旗集團（Citigroup）一項追蹤景氣循環股相較於防禦類股表現的指數顯示，景氣循環股自2月站上高點後一路下挫，但這波跌勢已收復約半數。

公用事業、健保與必需性消費，都屬於防禦類股，是投資人對經濟情勢感到緊張時相對受歡迎的投資標的。

景氣循環股的反彈，代表已有部分市場人士逐漸轉為樂觀，認為關稅對經濟的破壞可能小於原先的恐懼。

一些市場觀察家正留意循環股與防禦股間的關係。美國銀行（BOA）量化策略師Jill Carey Hall表示，上周整體而而言淨買進循環股的客戶多於淨買進防禦類股，暗示他們並未為經濟衰退布局。 

景氣循環 經濟衰退 美國

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