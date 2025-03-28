美喊降大陸稅率開條件 要求字節跳動同意TikTok美國業務賣當地企業

經濟日報／ 編譯黃淑玲葉亭均／綜合外電
川普表示，考慮降低對大陸加徵關稅稅率，換取北京同意字節跳動將TikTok美國業務賣給美國企業。路透
川普表示，考慮降低對大陸加徵關稅稅率，換取北京同意字節跳動將TikTok美國業務賣給美國企業。路透

美國總統川普表示，4月2日將對每個國家加徵對等關稅，但稅率會比預期低，相關措施將「比對等還寬容」，他當天也不會宣布對半導體晶片或藥品特別加課關稅。

他甚至表示，願意考慮降低對中國大陸加徵的關稅稅率，換取北京同意字節跳動TikTok美國業務出售給美國企業。

川普26日在白宮橢圓形辦公室對記者說，「我們會讓對等關稅適用於所有國家，我們也將非常寬容（very lenient）」，「我想會比對等更寬容，因為如果我對等對待，人們可能非常難熬」。白宮稍後澄清表示，川普政府在評估對等關稅稅率時，不再考量加值營業稅（VAT）等非關稅壁壘。

川普被問到4月2日是否也會宣布針對半導體晶片或藥品等其他特定產業關稅時說，「（晶片或藥品）不會在那時候宣布，但我們將會對木材課徵關稅」。

針對TikTok，川普說，「關稅中的每一點都比TikTok更有價值」，「為了讓中國同意出售，或許我會給他們降關稅」。川普已對中國大陸進口產品加徵20%關稅。

字節跳動須在4月5日期限前找到美國業務的非中國大陸買家，否則將在美國遭禁，川普預期，他下周前至少能敲定TikTok交易的大致框架，但若還沒談成協議，他也會考慮再次延後「不賣就禁」的期限。

川普本月稍早表示，正與四組不同潛在買家協商，但未透露是哪些業者。外界所知的競購買家包括由億萬富豪麥考特（Frank McCourt）和Reddit共同創辦人奧哈尼安（Alexis Ohanian）為首的財團，另一組是科技創投家廷斯利（Jesse Tinsley）和YouTube網紅MrBeast。總部位於舊金山的Perplexity AI則提出了合併。

TikTok 字節跳動 川普 關稅

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