保時捷家族 擬跨足軍工業

擁有福斯汽車和豪華車品牌保時捷的保時捷家族表示，正在尋求投資軍工企業，做為一項20億歐元新投資計畫的一環，以在這兩家車廠之外讓資產多元化。這也反映出歐洲企業正在爭相搭上國際間擴大國防支出的熱潮。

保時捷家族的投資集團保時捷控股（Porsche SE）26日宣布這項計畫，並表示公司希望在擁有這兩家車廠的控制股權之外，再增加一項新的「核心投資」，目的是增加股息收入來源。

投資主管梅斯克並未點名任何可能的投資目標，但他強調重心絕對會在軍工業，並也考慮投資基礎設施公司。

提高國防支出是歐洲今年最大的企業趨勢之一。為對抗日益無所畏懼的俄羅斯，歐洲各國都正加緊改善軍備。

這種突然轉為聚焦國防的趨勢，可能在歐洲幾個汽車生產大國最為顯著，汽車業正設法解決昂貴的電動化轉型和需求疲軟問題。德國軍工大廠萊茵金屬（Rheinmetall）已提供工作給供應商馬牌（Continental）一座虧損煞車工廠的100名員工，並正考慮接手福斯一座即將閒置的工廠。

義大利工業部長烏爾梭（Adolfo Urso）表示，汽車零件供應商需要多元化才能生存下去，而隨著美國把軍事資源撤離歐洲，國防便成為一個顯而易見的選擇。

不難理解企業為何會打算進行這種轉型。歐洲汽車業過去三年股價持平，軍工股則已大漲逾三倍。