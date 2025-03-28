保時捷家族 擬跨足軍工業

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

擁有福斯汽車和豪華車品牌保時捷的保時捷家族表示，正在尋求投資軍工企業，做為一項20億歐元新投資計畫的一環，以在這兩家車廠之外讓資產多元化。這也反映出歐洲企業正在爭相搭上國際間擴大國防支出的熱潮。

保時捷家族的投資集團保時捷控股（Porsche SE）26日宣布這項計畫，並表示公司希望在擁有這兩家車廠的控制股權之外，再增加一項新的「核心投資」，目的是增加股息收入來源。

投資主管梅斯克並未點名任何可能的投資目標，但他強調重心絕對會在軍工業，並也考慮投資基礎設施公司。

提高國防支出是歐洲今年最大的企業趨勢之一。為對抗日益無所畏懼的俄羅斯，歐洲各國都正加緊改善軍備。

這種突然轉為聚焦國防的趨勢，可能在歐洲幾個汽車生產大國最為顯著，汽車業正設法解決昂貴的電動化轉型和需求疲軟問題。德國軍工大廠萊茵金屬（Rheinmetall）已提供工作給供應商馬牌（Continental）一座虧損煞車工廠的100名員工，並正考慮接手福斯一座即將閒置的工廠。

義大利工業部長烏爾梭（Adolfo Urso）表示，汽車零件供應商需要多元化才能生存下去，而隨著美國把軍事資源撤離歐洲，國防便成為一個顯而易見的選擇。

不難理解企業為何會打算進行這種轉型。歐洲汽車業過去三年股價持平，軍工股則已大漲逾三倍。

保時捷 國防 福斯

延伸閱讀

MLB／前洋基終結者變大都會開幕戰先發 霍梅斯：有趣的一年

影／911竟然換了Honda的引擎？保時捷鐵粉憤怒了！

保時捷2024財年穩健收官 積極調整策略應對市場挑戰

德軍火商受惠「軍備重整時代」

相關新聞

華爾街看空AI聲浪四起 相關支出可能更趨緩和

繼阿里巴巴主席蔡崇信日前示警「看見AI泡沫化跡象」，華爾街唱空AI聲浪也四起，券商TD Cowen、巴克萊證券相繼發布報...

美去年第4季GDP上修至2.4%優於預期 學者看淡今年展望

美國27日公布去年第4季國內生產毛額（GDP）最終值，年增率為2.4%，比之前公布的2.3%修正值還高，且高於預估的2.... 美去年第四季GDP終值小幅上修至2.4%

保時捷家族 擬跨足軍工業

擁有福斯汽車和豪華車品牌保時捷的保時捷家族表示，正在尋求投資軍工企業，做為一項20億歐元新投資計畫的一環，以在這兩家車廠...

羅賓漢拉攏散戶 推私人銀行、財管服務

羅賓漢市場公司（Robinhood Markets）26日推出私人銀行、財富管理等服務，以及一款人工智慧（AI）投資工具...

OpenAI 2025年營收看增兩倍

知情人士透露，OpenAI預期今年營收將增加兩倍多，達到127億美元，主要是收費的人工智慧（AI）軟體銷售強勁。

義大利「頁報」 AI 編報全球首例

義大利「頁報」（Il Foglio）使用人工智慧（AI）發行最新報紙，創全球先例，也提醒媒體界恐怕必須更加倍努力，才能保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。