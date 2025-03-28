大陸AI大語言模型 搶市場話語權

微軟等美系雲端服務供應商（CSP）對AI需求雜音四起，中國大陸AI大語言模型市場則從AI新創DeepSeek的R1橫空出世以來，更加百花齊放，阿里、騰訊等科技大廠持續加快模型推進腳步，搶占市場話語權。

華爾街唱空AI前景，中國大語言模型競爭升溫，大陸雲端服務龍頭廠、阿里巴巴旗下阿里雲，26日推出通義千問（Qwen）系列最新AI模型Qwen2.5-Omni-7B，號稱為「端對端多模態模型」，能在智慧型手機手機或筆電等終端裝置運行。

阿里雲指出，即使Qwen2.5-Omni-7B使用70億個參數，較月初發布的通義千問QwQ-32B參數量少78%，但依然可以提供「沒有妥協」的性能和多模態處理能力，有利開發靈活和具成本效益的AI代理。

騰訊21日也推出深度思考模型「混元T1」正式版，一次可處理大量資料，號稱推理能力與DeepSeek的R1模型不相上下，且輸出價格僅為DeepSeek-R1標準時段的四分之一，試圖與DeepSeek隔空較勁。

DeepSeek也於24日釋出DeepSeek V3-0324模型更新，號稱較上個版本大幅改進，推理、網路開發及搜尋能力都更強，還具備更強大的中文寫作能力和搜尋能力。