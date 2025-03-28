義大利「頁報」 AI 編報全球首例

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

義大利「頁報」（Il Foglio）使用人工智慧（AI）發行最新報紙，創全球先例，也提醒媒體界恐怕必須更加倍努力，才能保有專屬於新聞工作者的獨特創意、以及不可取代性。

頁報總編輯塞拉沙（Claudio Cerasa）表示，此舉旨在探索AI的能力與侷限，同時也向新聞界發出警訊，記者應該投入更多原創報導與寫作，以區別自身內容，避免被ChatGPT等大型語言模型取代。

他說，這就像壓力測試，不僅能了解AI可以做什麼，也讓人思索未來該如何做得比機器更好。

各界普遍好奇AI新聞內容是否可靠。塞拉沙分享頁報的除錯經驗，就像對待真人記者一樣，若是審稿發現捏造事實或偏離指令，會向AI「發脾氣要求重寫」，或乾脆把整篇稿丟掉；頁報也歡迎讀者舉報AI內容錯誤，幫助理解哪個環節出問題。

至於AI是否能取代人類記者，塞拉沙先聲明旗下員工都很優秀，「這原則決不適用頁報」。

但他也坦言，某些大媒體未來可能思考這點，「問題不在機器，在於記者本身，記者恐怕必須更努力才能保有獨特創意、不可取代性。」

頁報從3月18日發行首份AI刊物，實驗預計4月11日結束。對於未來是否長期納入AI撰稿，塞拉沙說，要看實驗結果決定，需要搞清楚，AI可以做哪些最聰明、最有趣的工作。

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