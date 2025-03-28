OpenAI 2025年營收看增兩倍

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

情人士透露，OpenAI預期今年營收將增加兩倍多，達到127億美元，主要是收費的人工智慧（AI）軟體銷售強勁。

彭博資訊報導，知情人士表示，OpenAI去年營收為37億美元，預期營收將持續快速成長，今年有望是去年的三倍，明年有望再比今年成長一倍多，至294億美元。

OpenAI拒絕評論。紐約時報去年9月報導，OpenAI拚今年營收達到116億美元。

OpenAI兩年多前推出ChatGPT爆紅後，至今已陸續推出一系列訂閱服務，去年9月表示企業版ChatGPT的付費用戶達到100萬人，最近新推出的服務為月費200美元的ChatGPT Pro，能使用最先進的AI模型，目前正評估為特定AI產品每月收費數千美元。

雖然OpenAI營收激增，但該公司的晶片、資料中心和人才成本也非常高，預期現金流要到2029年才會轉正，屆時營收則將增至1,250億美元。

ChatGPT OpenAI 情人

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