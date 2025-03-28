羅賓漢拉攏散戶 推私人銀行、財管服務

羅賓漢市場公司（Robinhood Markets）26日推出私人銀行、財富管理等服務，以及一款人工智慧（AI）投資工具，以使付費用戶也能享有以往專屬於富人的投資服務。此舉不僅凸顯該公司重視散戶對專業投資建議日益殷切的需求，還有助於創造一個公平競爭的環境。

這個散戶交易平台說，今年稍後將向其付費的黃金會員用戶推出支票和儲蓄帳戶。

Robinhood Money的副總裁兼總經理拉奧說，目的是為客戶提供私人銀行般的服務體驗。這款私人銀行產品還包括遺產規劃、稅務諮詢，以及大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）和奧斯卡頒獎典禮的入場門票等福利。

該公司並將為其每年最高繳250美元的會員，推出一項量身定製的財富管理服務，透過這項名為Robinhood Strategies的產品，用戶能夠同時購買個股和指數股票型基金（ETF），並將應稅所得減至最低，但客戶需支付0.25%的管理費。

羅賓漢今年稍後還將推出一款名為Robinhood Cortex AI的投資工具，以強化其財富管理服務，為投資人提供即時的市場分析和見解，以優化他們的投資組合。

近年來散戶日漸認為，投資不僅僅是一種嗜好，更是一種累積財富和確保財務獨立的策略途徑。美國金融顧問公司Betterment去年對散戶的調查也顯示，有理財顧問的投資人對自己的個人財務狀況更具信心。

羅賓漢資產管理公司（Robinhood Asset Management）總裁吉爾德（Steph Guild） 表示，長期以來個人化財富管理服務一直是高淨值客戶的專屬領域，而這些新產品有助於創造公平的競爭環境。

羅賓漢認為，用戶對加值服務的需求，有助於提高其黃金會員服務的訂閱率，並且符合該公司使一般散戶也能獲得以往專屬於超級富豪產品服務的策略。這類會員的月費為5美元、或年費50美元，拉奧表示：「我們不追逐擁有1,000萬美元的人，而是追逐其他所有人。」

今年來羅賓漢股價已大漲近三成，而那斯達克綜合指數則下跌了逾5%。