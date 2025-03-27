德國取消國定假日拚經濟？ 學者勞團意見不一

德國經濟成長連年下滑，學者建議可取消部分國定假日，以提高工作總時數、提高生產力及稅收。提議引發社會辯論，支持者認為減少假日是最直觀有效的刺激經濟手段；反對者認為休假是工作文化的一部分，應有其他振興經濟選項。

聯邦政府經濟顧問委員會主席施尼則（MonikaSchnitzer）日前接受「明鏡週刊」（Der Spiegel）專訪時指出，取消一個公共假日可作為經濟改革的象徵性舉措，也能帶來實質效益。

報導刊出後引發熱議，許多經濟學者與政界人士表態支持。德國經濟研究所（IW）所長胡特（MichaelHüther）、衣佛研究所（Ifo Institute）所長菲斯特（Clemens Fuest），以及巴登符騰堡邦財長巴亞茲（Danyal Bayaz）等均認為，德國需面對人口老化與勞動力短缺問題，提高總工作時數為必要改革。

德國經濟研究所估算，若全國增加1個工作日，依照不同的估算方式，國內生產毛額（GDP）可望增加約50億至86億歐元（約新台幣1700多億至3000多億元），約占GDP總量的0.1%至0.2%。

該機構以「日曆調整法」模擬不同年份工作日與假日分布對經濟活動的影響，並參考1995年德國多數邦取消「懺悔與祈禱日」（Buß- und Bettag）的經驗，推估潛在正面效益。

這項經濟學者建議的提案，遭工會與勞團的強烈反對。德國工會聯合會（DGB）執行委員皮爾（AnjaPiel）在社群平台X上評論，假期是德國勞動文化的重要組成，不僅有助於員工休息與恢復精力，也對生產力提升有實質幫助。

基民盟（CDU）國會議員、該黨勞工協會主席瑞德克（Dennis Radtke）表示，企業本身也從勞工獲得充足休息中受益，尤其在當今遠距與加班常態化的時代，更不應削減法定假期。

他指出，1995年取消懺悔與祈禱日的本意是為擴大政府預算穩定長照保險費率，但多年來費率仍持續上升，顯示削減假日未能從根本解決財政問題。

面對輿論分歧，德國經濟研究所（IW）研究員施若德（Christoph Schröder）提出折衷方案。他認為，與其貿然取消假日，不如考慮將部分假日調整至接近週末，減少國定假日與週末間工作日的數量，即可在不影響休假權益的前提下，提升勞工工作效率。

此外，透過完善托育制，鼓勵有小孩的家長延長工時，或提供誘因讓高齡者延後退休、兼職工作，也都是可有效提升國家整體勞參率的做法。

德國為聯邦制國家，各邦國定假日天數不一，平均落在11天間，加上法定超過20天的帶薪休假日（Urlaub），德國勞工平均每年享有約6週有薪假期。根據世界經濟論壇（WEF）數據，德國勞工平均每週工作34.2小時，是歐洲總工時較短的國家之一。