波蘭准建首座核電站 歐盟審批成關鍵

波蘭電視新聞網TVN24報導，波蘭總統安傑伊·杜達（Andrzej Duda）正式簽署法案，核准以144億歐元（約新台幣5143億元）建立波蘭首座核電站。但此計畫仍需歐盟批准，審視是否符合歐盟國家援助規則，目前相關審查進行中。

這座核電站由美國西屋公司（Westinghouse）協助開發，預計於2036年啟用首座反應爐。

TVN24報導，這座核電站坐落於波蘭北部波羅的海沿岸，最初由前法律與正義黨（PiS）政府推動，如今在總理圖斯克（Donald Tusk）領導的執政聯盟支持下持續進行。

去年9月，圖斯克政府決定2025至2030年間投入600億茲羅提（約新台幣5100億元）預算，今年2月議會幾乎全票通過相關法案，如今由總統簽署生效。

這筆資金約占計畫總成本的30%，其餘資金將向金融機構融資，特別是來自美國進出口銀行等支援設備出口的外國機構。

核電站由國有企業Polskie ElektrownieJądrowe（PEJ）負責開發，設計發電容量達3.75千兆瓦，預計2028年動工，首座反應爐於2036年上線，3座反應爐預計於2039年投入運營。美國西屋公司自2022年起成為合作夥伴，美國國際發展金融公司（DFC）也在去年11月承諾提供10億美元（約新台幣330億元）資金支持。

報導指出，計畫能否順利推進關鍵在於歐盟對國家援助的審核。波蘭政府已於去年9月向歐盟委員會申請，去年12月委員會初步認可援助必要性，但對於它合規性及對電力市場競爭的影響存疑，目前正進行深入調查，結果尚未出爐。

波蘭2023年近57%的電力來自煤炭發電，為歐盟最高比例。前PiS政府曾規劃到2040年將51%的電力轉為再生能源，23%來自核能。圖斯克政府承諾加速此一轉型，並計畫在波羅的海沿岸之外再建第2座核電站，兩廠總發電容量預計介於6至9千兆瓦之間。