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川普汽車關稅引憂！美股早盤開低 通用挫8%、特斯拉逆勢漲2%

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美股早盤／川普汽車關稅引憂！美股早盤開低 通用挫8%、特斯拉逆勢漲2%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
市場憂心川普課汽車關稅，道指27日早盤跌220點。圖／路透
市場憂心川普課汽車關稅，道指27日早盤跌220點。圖／路透

美股三大指數27日早盤全面開低，道瓊工業指數大跌220點後反彈至平盤附近。美國總統川普宣布自4月2日起，對所有不是在美國製造的汽車徵收25%關稅，引發市場疑慮。

紐約早盤標普500指數跌0.5%、費城半導體指數跌逾1%、台積電ADR跌2%。

川普宣布課徵汽車關稅的消息，拖累傳統車廠的股價；通用汽車大跌8.2%、福特也跌3%。特斯拉則逆勢開高走高，一度漲2%。

摩根士丹利財富管理市場研究與策略團隊主管史凱利說，美股隔夜的走勢，反映就算近期股市回穩，仍持續面臨政策引發的不確定性。他說，4月2日的期限比較像是協商的起點而非終點，因此市場難以直線回升。

不過，美國經濟似乎仍保持強韌，當局公布去年第4季國內生產毛額（GDP）最終值，年增率為2.4%，比之前公布的2.3%修正值還高，主因為淨出口額、政府支出及企業投資三大項數值都調高。

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