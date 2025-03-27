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折扣促銷太傷…H&M上季財報不如預期 股價重挫

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
H&M第1季獲利不如預期，原因之一是產品折扣不斷加碼，拖累獲利。圖／路透
H&M第1季獲利不如預期，原因之一是產品折扣不斷加碼，拖累獲利。圖／路透

瑞典快時尚零售品牌H&M上季獲利不如預期，主要是瑞典克朗走強，加上服飾持續折扣。消息公布後，該公司27日早盤股價一度重挫5.1%，為3月12日以來盤中最大跌幅。

彭博資訊報導，H&M 27日表示，迄至2月28日為止的上季，營業利益為12億瑞典克朗（1.2億美元），遠不及分析師預期的19億克朗。淨銷售為553億克朗，也低於分析師預期的558億克朗。

庫存過剩及採購成本攀高，打壓H&M，低迷趨勢蔓延至本季。該公司說，改革計畫雖有重大進展，但本季銷售及盈餘仍將「略低於原先估計」。

去年1月就任的執行長埃爾韋爾（Daniel Ervér），力圖恢復營收成長；該公司中期成長目標為稅前息前淨利（EBIT）達10%，他也努力就此重建外界信心。但上季財報顯示，他提高行銷支出來解決公司問題的種種努力，並未如分析師期望般持續提振銷量。

其他零售時尚品牌，業績表現優劣互見。英國服飾與家居品牌Next，去年獲利突破10億英鎊，27日宣布調升本會計年度獲利預測。而H&M競爭對手、Zara母公司印地紡（Inditex）則在本月稍早宣布，年初業績令人失望。

H&M 分析師 瑞典

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