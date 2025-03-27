通膨復熾 挪威央行本月降息喊卡「利率維持4.5%」

通膨意外復熾，促使挪威央行延後降息，27日會議上宣布利率按兵不動，維持在17年高點的4.5%。

央行總裁巴切（Ida Wolden Bache）在聲明中說：「由於通膨升高，（增幅）明顯高於預期。若倉促降息，物價可能繼續快速上漲，因此決定政策利率維持不變」。交易者也押注央行本月不會降息，讓挪威克朗成了十國集團（G10）中，今年來表現次佳的貨幣。

挪威央行1月曾表示3月「可能」會降息1碼，巴切2月也說，首次降息的時間點即將到來。但大多數分析師指出，由於核心通膨年增率從1月的2.8%、2月增至2.8%，遠超過央行的2%目標，估計央行會改弦易轍，利率保持不變。

央行27日在聲明中說：「委員會現在的前景評估顯示，今年政策利率下調仍極有可能」。央行先前預測今年會三度降息，利率從4.5%降至3.75％，如今則估計年底前，利率將降至4%。

挪威商業活動穩定復甦、加上1月來通膨升溫，讓決策者措手不及。許多國家的央行處境類似，鄰國瑞典上周因消費者物價走升，暫停降息。美國聯準會（Fed）也說，川普總統的關稅威脅，提高成本壓力。